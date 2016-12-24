Муниципальные чиновники вспомнили о многомиллионных долгах за аренду земельных участков

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В ходе оперативного совещания в горадминистрации речь шла и о взыскании долгов по арендной плате за земельные участки.

«За первый месяц года в бюджет городского округа поступило арендных платежей на 8 миллионов 174,8 тысячи рублей, - доложил вице-мэр - директор департамента перспективного развития Антон Толкунов. - По состоянию на 24 января размер недоимки оценивался в 23,2 миллиона. Из них 19,3 млн руб. задолжали юридические лица, 3 миллиона - физические, 900 тысяч - индивидуальные предприниматели».
«Следует активизировать деятельность по взысканию задолженностей, - распорядился Петр Тултаев, - Зачем ждать целый год, а потом подавать в суд на неплательщиков?! С ними нужно работать постоянно. Легких путей не ищите!»

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