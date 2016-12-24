Дмитрий Дибров: «На телевидении один в поле не воин»

Дмитрий Дибров в свой 60-летний юбилей может с удовлетворением подводить итоги пройденного пути. Сам он - фигура на российском телевидении известная и узнаваемая. Хотя далеко не все знают, что именно он во многом определил облик современного телевидения. Поскольку был первым, кто начал общаться с телезрителями в прямом эфире, первым привел в телестудию интернет, придумал и реализовал активный новостной формат утреннего вещания. И вот уже 20 лет с успехом ведет интеллектуальную игру «Кто хочет стать миллионером?», которая с первых эфиров и по сей день - одна из самых рейтинговых на ТВ. Но сам он главным своим достижением считает... своих детей, воспитанию который уделяет самое пристальное внимание.

Юбилей и юбиляр

- Дмитрий, с какими достижениями встречаете нынешний юбилей?

- Давайте я подумаю… В 30 лет - это 1989 год - я получил Гран-при второго Всемирного фестиваля электронного кино в швейцарском Монтрё за фильм Moscow Melodies. В 40 лет главным моим достижением было то, что я принёс на прямой эфир в студию телефонные звонки телезрителей. В том же 1999 году я выпустил самую популярную развлекательную программу в стране «О, счастливчик!», которая ныне называется «Кто хочет стать миллионером?» и остается самой популярной телеигрой на Первом канале. А в 60 лет, наверное, главное мое достижение - это дети!

- Как планировали отметить свой юбилей?

- Как бы ни планировал - к несчастью, празднику не суждено было состояться: за три дня до юбилея я потерял маму... А задумок было много - этот юбилей телевизионщика мыслился не как череда тостов, а как многочасовая телепередача с участием домочадцев, коллег и друзей… Я сам снял и смонтировал фильм про любимые песни моей юности, ведь музыка - важная составляющая всей моей телебиографии... Сейчас потихоньку выкладываю эти теленовеллы в инстаграм - не пропадать же добру…

- Как вам удается так хорошо выглядеть в 60 и с такой энергией продолжать работать?

- Я об этом не думаю. У одного деда - по всей видимости, 60-летнего - спросили: дедушка, когда вы спите, вы куда кладёте бороду: под одеяло или поверх одеяла? Он стал об этом думать - и не смог сомкнуть глаз... Так вот, я не думаю, куда я мою бороду 60-летнюю кладу, - просто иду и делаю. Хотя пара-тройка секретов есть. Вот один: мелкая моторика. Я клею модели кораблей, танков, самолетов, как когда-то в детстве...

«Кто хочет стать миллионером?»

- Помните самый первый выпуск программы «О, счастливчик!»?

- Не помню, какой из отснятых выпусков продюсер программы Сергей Кордо и режиссёр Татьяна Дмитракова выдали в эфир первым. В прекрасном фильме «Миллионер из трущоб» коллега-ведущий - которого, кстати, я и озвучивал - повторяет, как заведённый: «Это моё шоу!» Неправда! На телевидении один в поле не воин. Мне ли, по первым шести годам работы в Останкино сценаристу и режиссеру, об этом не знать?! Вот и над «Счастливчиком» работало много людей. Например, мы вместе придумывали форматные фразы, которые иначе звучат на английском: «звонок другу», «несгораемая сумма», «пятьдесят на пятьдесят». Кое-что, впрочем, придумал я сам. Например: «А так это или нет, мы узнаем только после рекламы», - моё изобретение.

- Дмитрий, но программу в последнее время часто упрекают в том, что в ней перестали участвовать обычные зрители. С чем это связано? С рейтингами?

- Только с рейтингом. Мы с Константином Эрнстом искренне любим уже упомянутый фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» и много лет добросовестно пытались повторить этот сюжет. То есть чтобы человек из народа вышел и взял главный приз, а соотечественники радовались бы его победам, толпясь у витрин магазинов электроники. Но, увы, хотя мне было очень интересно говорить с учителями, инженерами, курьерами - рейтинги неумолимо свидетельствуют: зрителю герой сериала интересен более, нежели его сосед по площадке. А жаль. Но ответственность за вечерний тайм-слот в субботу очень велика: мы ведь сами зарабатываем себе на жизнь рекламой. И не имеем права презирать аудиторию. Хотите звёзд - извольте!

Детская болезнь - телемания

- За время вашей телевизионной карьеры вы работали на разных каналах и в разных программах. О каком месте - самые приятные вспоминания?

- (Смеется.) Мне понравилось вообще работать на телевидении, порог которого я переступил в шесть лет. Тогда отец вел в Ростове-на-Дону образовательную передачу «Говорите по-русски» и привел меня в студию. С тех пор мне нравится здесь всё - независимо от каналов, передач и тайм-слотов… Почему-то сейчас я чаще всего вспоминаю «Ночную смену», которую мы с Эрнстом запустили на ОРТ в 2001-м. Я и сейчас вернулся бы к этому проекту. Ведь ночь - это царство интеллектуалов. Здесь можно было предоставить зрителю пищу для собственной внутренней работы. Почему телевизор должен уступать интернету право показать сюрреалистический театр Филиппа Жанти, спектакли Богомолова и Воропаева, странные фильмы, которые составляют основу всемирно известных фестивалей? Но это можно делать только ночью, когда рекламодатели спят и никуда не торопится зритель. Что мы и делали тогда. Я объездил ведущие арт-каналы планеты, вошел в контакт с влиятельными арт-фестивалями и накупил прорывного для нашей страны контента. Разумеется, всё это сопровождалось звуками музыки, которую не услышишь на коммерческой сцене. Вот это было и остается самым упоительным для меня воспоминанием… Мне скажут: сегодня - эра интернета, все это можно накопать и без телевизора. Можно. Я прекрасно понимаю, что мой зритель - ещё и сетевой пользователь. Но даже в сети страшно популярны разного рода подсказчики, показывающие полезные маршруты по закоулкам бездонного интернета. Там они называются агрегаторы, у нас они называются телепередачи. Надо только, чтобы подсказчик был авторитетен. Но с этим у старичка-телевизора пока всё в порядке. Надеюсь, ещё повоюем…

Музыка в жизни

- Музыкой по-прежнему занимаетесь? Я помню, что когда-то у вас была даже музыкальная группа «Антропология»…

- Вся моя телевизионная жизнь тесно связна с музыкой. Мне удалось дать эфир многим музыкантам, которых до этого обходили телевниманием. Прежде всего это был джаз и ленинградский рок. Поэтому, когда Первый канал решил создать звукозаписывающую компанию Real Records, Константин Эрнст предложил мне выпустить собственную пластинку. Надо сказать, что для музыки важнее хороший слушатель, чем посредственный исполнитель. Зная это, я наигрывал любимые песни, но для домашних и друзей. Чаще всего меня просили что-нибудь из Майка Науменко, которого я боготворю и по сей день. Это я и предложил попробовать, не особенно надеясь на успех. Как ни странно, пластинка «Ром и пепси-кола» с моими аранжировками зазвучала настолько, что после её выхода мой друг продюсер Саша Толмацкий устроил тур по стране. Но... после третьего концерта я попросил его вычеркнуть меня из гастрольного графика. Выяснилось, что у меня напрочь отсутствует удовольствие от публичного музыкального выступления. Во-первых, сценический звук никогда не напоминал упоение от студийной работы. Во-вторых, мне не доставляло никакого удовольствия торчать на сцене и играть для «пьяных» 16-летних подростков, которые визжат и что-то ещё выкрикивают в твой адрес. И уж подавно ничего нового я не нашел для себя в сакральной процедуре популярности - раздаче автографов. Это самая нелюбимая часть основной моей профессии. Но что-то любимое в профессии музыканта есть: это сама музыка. И эта любовь никуда не уходит. Дома много гитар, я играю и аранжирую, но нигде это не показываю. По-прежнему нет желания выступать на публике...

Вклад в будущее

- Дмитрий, я знаю, что вы много времени уделяете воспитанию детей. Это так?

- А как же! Откуда бы дети узнали о Сальвадоре Дали и кто привез бы их на его испанскую могилу?! Я проделываю огромную работу со своими детьми, всерьез занимаюсь их воспитанием, вот его доктрина: мир - не шайка прохиндеев, а собрание удивительных творческих чудес, и ты можешь стать его частью! Именно так воспитывал меня мой отец. Надеюсь, получится и у меня…

- Сегодняшнее юное поколение активно пользуется интернетом и оттуда черпает знания...

- Да, интернет может быть незаменимым помощником в таком воспитании. Но нужен отец, чтобы дети смотрели не только «Лунтиков», «Смешариков» и «Бременских музыкантов», которые нам достались по наследству от шести поколений. Ребенка надо заинтересовать чем-то полезным для собственного творчества. Возьмем флагман интернета YouTube. Большинству детей еще рано смотреть прекрасную работу Леонида Парфенова. Да и среди взрослых хоть и немало тех, кто смотрит, но большинство подсаживаются к компу и тратят время жизни на просмотр ерунды. Вот чего надо учить избегать с детства, раз уж не избежать самого интернета! Мои дети не залайкали ещё ни одного котика. Я думаю, что те, кто лайкает котиков, не догадываются о существовании гениального пародиста Эла Янковича. А мои дети, как и весь мир, им засматриваются. Он и по сей день подвергает саркастическому осмеянию всемирную тупость. Стоит поучиться!

- Чего вы бы хотели сами себе пожелать на юбилей?

- Нового телепроекта, где я мог бы с интересом обнаружить для себя новые грани этого мира.