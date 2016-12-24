«Я рад, что видел целую эпоху и отснял ее полностью»

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В большом выставочном зале музея Эрьзи в антураже выставки «Возвращаясь в СССР», демонстрирующей быт и образы советской эпохи, состоялась презентация книги-фотоальбома фотографа и краеведа Валентина Крайнова под названием «Саранская фотолетопись».
Фотографии Валентина Крайнова - это историческая поэтапная летопись. Можно наблюдать историю каждого здания, каким оно было 50 лет назад, 30 лет назад, и сегодня, если оно сохранилось. Кроме того, в книгу вошли портреты горожан - творческой интеллигенции Мордовии. Работая в Министерстве культуры, Валентин Сергеевич запечатлевал на камеру всех, с кем тогда общался, причем в интерьерах, соответствующих этой творческой личности: художника в мастерской, писателя за рабочим столом. На кадрах из книги известные артисты, художники, преподаватели университета - для многих это будто личный альбом с историей их жизни.
В этом году Валентину Крайнову исполнилось 90 лет, и 75 из них он активно занимался фотографией. На его счету более 100 изданных фотоальбомов, множество персональных и коллективных выставок. Он много путешествовал, снимал природные ландшафты, города всего мира, монастыри, людей. Как шутит сам Валентин Сергеевич: «Я фотографировал патриарха, когда он был еще митрополитом».
- Во время войны я учился в художественной школе, но не стал художником, а нашел себя в фотографии, - рассказал Валентин Крайнов. - На каждый день я составляю план: я выхожу в город и снимаю дом, который скоро будет снесен. Потом когда он уже разрушен и когда на его месте строят что-то новое. Моим первым фотоаппаратом был «Фотокор», я ставил его на деревянную треногу, выдвигал объектив, вставлял негатив и выстраивал композицию. Изображение было в перевернутом виде и приходилось носить с собой чемодан с пластинками. Все советские фотоаппараты прошли через мои руки. Те, что были пленочные на 36 кадров, тоже были не очень удобными - приходилось экономить каждый кадр. Зато с нынешней фототехникой я могу сделать десятки кадров и из них выбрать единственный. Я рад, что видел целую эпоху и отснял ее полностью. И рад, что состоялся.
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