Петр Тултаев: «На улице минус 12-14, а вы берете в расчет среднесуточную температуру в минус 4. Как так?»

«СаранскТеплоТранс» узнал о жалобах жителей на холод в квартирах от Администрации города

За последние два-три дня от населения на «горячую линию» Главы городского округа Саранск и в диспетчерские службы города стали поступать жалобы на низкую температуру в квартирах. Об этом же горожане пишут в социальных сетях. Чтобы разобраться в ситуации, Петр Тултаев встретился с директором АО «СаранскТеплоТранс» Дмитрием Воробьевым и главами районных администраций.

«От жителей поступает очень много заявок на то, что в квартирах холодно. Что происходит с теплом? Не будет ли ухудшения ситуации?» - задал вопрос мэр Саранска руководителю организации, ответственной за поставку тепла в многоквартирные дома.

«Сегодня мы не ждем ухудшения ситуации. Вчера, да, был провал. Произошло это потому, что системный оператор загрузил Саранскую ТЭЦ-2 на максимальную нагрузку по электроэнергии. Причина загрузки, как они объясняют, в восстановлении регулировочных диапазонов электростанций, накоплении уровня в водохранилищах Волжско-Окского бассейна. Мы экстренно начали розжиг котлов. Но из-за того, что температура уже слетела, вчера до вечера происходила нормализация. Сегодня принято решение: пока температура на улице не снижается, станции выйдут на 8-10 градусов, прогреем. В принципе, число жалоб должно снизиться», - сообщил директор АО «СаранскТеплоТранс» Дмитрий Воробьев.

Главы районных администраций в своих докладах о ситуации пояснили, что жители многоквартирных домов возмущены низкой температурой в квартирах. «Почему-то «СаранскТеплоТранс» сейчас при подаче теплоносителя ориентируется на среднесуточную температуру минус 4, тогда как за окном минус 12, минус 14 и среднесуточная температура никак не выше минус 9. Управляющие компании на домах фиксируют снижение параметров теплоносителя. И довольно значительное. Например, в рп. Луховка температура теплоносителя на вводе в дома 68 градуса, тогда как минимальная температура должна быть 74!» - эмоционально высказался глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

Дмитрий Воробьев пояснил, что температура теплоносителя регулируется исходя из прогноза погоды, передаваемого «СаранскТеплоТрансу» Гидрометцентром России. «Мы получаем прогноз на двое суток вперед. Сейчас температура на станции задана на минус 6. У нас идет потепление. Поймите: если мы сейчас поднимем температуру на станции, а потом резко снизим, мы получим проблемы на тепловых сетях», - подчеркнул Дмитрий Воробьев.

«Температура у вас должна быть задана на минус 8, 9. Это существенная разница!» - пытался донести истину до директора «СаранскТеплоТранса» Сергей Мальченков.

Дмитрий Воробьев признал, что в минувшие сутки, действительно, в подаче теплоносителя был зафиксирован провал.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин привел статистику по 13 многоквартирным домам в центральной части города: температура теплоносителя на вводе в дома составляет 80-81 градус, а должна быть 107,1. «Отклонения налицо! Как людям объяснить, что вы топите по среднесуточной температуре и получаете данные от Росгидромета, а не по фактической температуре наружного воздуха?» - возмущенно задал вопрос Александр Юткин.

Петр Тултаев дал поручение немедленно заключить договор с Гидрометцентром России, чтобы следить за прогнозом, передаваемым и этой организацией. «Будем следить за прогнозом и этого источника, раз вы ссылаетесь на него! Что-то здесь не то с прогнозом. На улице минус 12-14, а вы берете в расчет среднесуточную температуру в минус 4. Как так?» - обратился к руководителю «СаранскТеплоТранса» Глава города.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин попытался получить ответ на вопрос: получат ли жители перерасчет за некачественно предоставленную услугу. «Например, МКД № 62 по ул. Пушкина. Температура теплоносителя на вводе в дом 62 градуса. С этого дома было очень много заявок на «горячую линию» Главы города. Сделают им перерасчет?» - спросил Александр Кузьмин.

Дмитрий Воробьев пояснил: если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета тепла, то плата за теплоснабжение начисляется исходя из его показаний. «Если счетчик есть, никакого перерасчета быть не может! - подчеркнул Дмитрий Воробьев. - У меня в диспетчерской нет ни одной заявки ни от жителей, ни от управляющих компаний! Хорошо, что услышал от Администрации города об этих жалобах!»

Однако главы районных администраций не согласились с этим. По их информации, о недопоставке энергоресурса в многоквартирные дома «СаранскТепло-Трансу» известно.

С 22 ноября до 09:00 26 ноября в службу «071» от жителей города поступило 322 заявки на недопустимое снижение температуры воздуха в помещении. Большая их часть от жителей Пролетарского района - 131, от жителей многоквартирных домов, проживающих в Октябрьском районе, поступило 113 заявок, от проживающих в Ленинском районе - 78. Кроме того, только сегодня за полтора часа (с 08:30 до 10:00) на «горячую линию» Главы городского округа Саранск поступило 15 заявок на низкую температуру в квартирах.

На совещании было принято решение, что комиссионно с представителями всех сторон - управляющих компаний, районных администраций и ресурсоснабжающей организации - будут сняты данные по температуре теплоносителя в теплопунктах в разных микрорайонах Саранска. Кроме того, как и во время начала отопительного сезона, до тех пор, пока не прекратятся жалобы жителей на низкую температуру в квартирах, в Администрации Саранска под руководством Петра Тултаева будут проводиться ежедневные оперативные совещания с главами районных администраций Саранска и директором «АО «СаранскТеплоТранс», при необходимости будут приглашаться руководители управляющих компаний.

«Для прозрачности ситуации переводите отношения в официальное русло: все обращения жителей, поступающие в районные администрации, на «горячую линию», в управляющие компании, направляйте в адрес ресурсоснабжающей организации письмами, - дал поручение Петр Тултаев. - Общий сбор с представителями всех сторон состоится завтра».