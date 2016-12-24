«Авиалинии Мордовии» «ушли» за 150 миллионов

Новым владельцем компании стало московское ООО «Аэросити-Девелопмент». Именно оно признано победителем конкурса, объявленного около месяца назад республиканским Фондом имущества. Всего на продажу было выставлено 114 379 обыкновенных именных акций стоимостью 1000 руб. каждая (то есть 100-процентный пакет). При этом рыночная стоимость лота оценивалась почти в 145,5 млн рублей. Другой участник торгов - ООО «Центр управления недвижимостью» из Москвы - предлагал выкупить его за 146 миллионов.

По условиям сделки новый владелец обязан в течение года сохранить не менее 250 рабочих мест и обеспечить проведение мероприятий по переподготовке персонала. Кроме того, покупатель должен выполнить ряд ограничений по изменению назначения некоторых объектов, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения. Ныне в состав «Авиалиний Мордовии» входит 22 постройки и 32 транспортных средства (речь идет о республиканской доле аэропортового комплекса). Количество работников - около 300 человек.

Что же касается нового собственника саранского предприятия, то он, как утверждается, напрямую связан с «Новопорт Холдингом» Романа Троценко - компанией, осуществляющей стратегическое управление сетью региональных воздушных гаваней. В числе ее крупнейших активов фигурируют, например, аэропорты Новосибирска, Челябинска, Перми, Волгограда, Кемерово, Тюмени, Томска, Читы, Воронежа, Астрахани, Мурманска, Калининграда, Минеральных Вод и других городов. По сведениям «ВС», в Приволжье эта структура поначалу интересовалась международным аэропортом «Саратов - Центральный». Однако случившаяся 11 февраля прошлого года катастрофа пассажирского «Ан-148» поставила жирный крест не только на переговорах (толком, кстати, так и не начавшихся), но и на самих «Саратовских авиалиниях». В августе 2019-го аэропорт, организовав прощальную массовую акцию, официально объявил о закрытии.

В соседней Пензе «Новопорт» тоже столкнулся с рядом сложностей. Камнем преткновения стало якобы состояние аэропорта областной столицы. А точнее - необходимость проведения дорогостоящей реконструкции аэровокзала.

В Саранске, принимавшем в прошлом году матчи футбольного первенства планеты, таких проблем не могло возникнуть в принципе. Стараниями федерального центра и республиканских властей город настолько основательно подготовился к масштабному спортивному празднику, что созданная здесь инфраструктура и сегодня считается чуть ли не образцовой.

В феврале этого года саранский аэропорт вновь получил статус международного, что позволяет ему осуществлять пассажирские и грузовые авиаперевозки в другие страны. Сейчас на регулярной основе выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные Воды. В перспективе - полеты в Сочи, Краснодар, Анапу и Симферополь, а после создания пропускного пункта через государственную границу в здании международного терминала - и в другие страны.

В ходе начавшихся переговоров стороны довольно быстро нашли точки соприкосновения. Уже в первых числах июня было объявлено, что целью реализации комплексной программы развития аэроузла является «значительное увеличение количества совершаемых рейсов и расширение географии полетов», что должно привлечь пассажиров из близлежащих регионов ПФО.

Буквально через пару дней Роман Троценко и Владимир Волков лично встретились на площадках Петербургского международного экономического форума. А еще через неделю - подписали в Доме республики соглашение о намерениях. «Беря в управление саранский аэропорт, мы будем стремиться к росту объемов выполнения работ, повышая тем самым его операционную и финансовую эффективность», - заявил тогда совладелец «Новопорта». Согласно озвученным планам, пассажиропоток через саранский пересадочный узел должен вырасти со ста тысяч до полумиллиона человек в год. Притом главным образом за счет привлечения новых перевозчиков, оптимизации стоимости билетов. «Главное, чтобы аэропортовый комплекс не простаивал, а постоянно функционировал и развивался!» - подчеркнул Глава РМ Владимир Волков.

В сентябре стороны подтвердили свои намерения, обсудив конкретные вопросы реализации ранее одобренной карты. А вскоре регион, как известно, выставил на продажу пакет акций «Авиалиний Мордовии»…

150 миллионов рублей, предложенных за них «Аэросити-Девелопмент», эксперты называют «вкладом в будущее саранского аэропорта». Признавая при этом, что вывести его на новый уровень будет совсем не просто. К бесспорным плюсам структур «Новопорта» можно отнести их богатый опыт управления региональными воздушными гаванями. Из Томска, скажем, сегодня можно без труда вылететь не только в добрую дюжину российских городов, но также в Таиланд, Китай и Вьетнам.

С другой стороны, нужно признать, что мордовские пассажиры по привычке отдают предпочтение наземному транспорту, прежде всего - железнодорожному. Да и наличие в округе крупных авиаузлов тоже нельзя сбрасывать со счетов. Сумеет ли новый собственник грамотно и эффективно выстроить свою работу в Мордовии - покажет время. Одно можно сказать наверняка: продажа акции вовсе не означает, будто Правительство РМ банально избавилось от авиапредприятия. В сущности, оно обеспечило его развитие, возможно, на несколько десятилетий вперед.



