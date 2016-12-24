Ксения Собчак послала всех в… интернет

Светскую диву назвали главным «Прорывом года» - и отправили подальше от нашей земли

10-я ежегодная церемония вручения премии «Прорыв года» по версии журнала «MODA topical», руководителем которого является Оксана Федорова, состоялась в одном из модных ресторанов в центре российской столицы. Вели ее Вячеслав Манучаров и Саша Савельева, а среди звездных гостей и номинантов в зале присутствовали Кристина Орбакайте, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Жасмин, Рита Дакота, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, Елена Летучая и многие другие знаменитости.

«Дуэт года»

Звездные гости были в прекрасном расположении духа и мило общались между собой. Благо практически семейная обстановка способствовала этому. В качестве угощений предлагались изысканные средиземноморские блюда из рыбы и морепродуктов, в качестве музыкального сопровождения - выступления Натальи Подольской, Риты Дакоты и даже самой устроительницы мероприятия. Конечно, Оксана Федоровой и раньше радовала публику своими вокальными выступлениями, но тут было оперное пение в дуэте с тенором Дмитрием Галихиным - таких скрытых талантов у экс-мисс Вселенной никто не ожидал обнаружить. Впрочем, Федорова призналась, что пока не собирается покорять классический музыкальный олимп, а занимается музыкой просто для собственного удовольствия. Кстати, за такой тандем Оксана и Дмитрий получили награду «Творческий дуэт года» и пообещали на достигнутом не останавливаться и подготовить еще не одну совместную композицию.

Мама, ваш выход!

Ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Саша Савельева. Для певицы это был первый выход на работу после декретного отпуска

- Саша в марте этого года родила сына Леона.

- Ощущения очень интересные, - поделилась Саша. - Десять месяцев я была в декрете, уже начала забывать про то, как это - работать. Сегодня делаю это в удовольствие и для себя. Правда, уже пять часов на каблуках - чувствую себя, как будто в первый раз их обула, уже успела отвыкнуть - с малышом же гуляешь в основном в кроссовках...

Надо сказать, что Савельева выглядела прекрасно, фигура полностью вернулась в прежние формы. Что же касается вокальных выступлений, тут Саша сказала, что пока не торопится выходить на сцену - решила как можно больше времени проводить с сыном, пока он такой маленький.

Завидная невеста

Одну из самых важных наград - «Певица года» - в этот вечер получила Ольга Бузова. Девушка появилась на мероприятии в роскошном длинном платье. Накануне вручения стала известно о важном событии в жизни Ольги.

- Мой личный прорыв года - то, что я за долгие годы наконец-то приобрела свою квартиру в Москве, - рассказала Бузова. - Я не хочу это скрывать - об этом хочется кричать на весь мир! Я долгое время жила в съемной квартире, и для меня как для девочки очень важно, что наконец-то появился свой угол. Я долго на него копила. Меня все спрашивали, почему я до сих пор еще не приобрела недвижимость. А мне хотелось выбрать то, что идеально мне подойдет. Правда, стоила квартира дорого - когда я отдавала за нее деньги, у меня даже слезы были на глазах. Потому в нашей стране сложно дается каждая копейка, и не сосчитать, сколько было бессонных ночей, концертов, мероприятий, переездов… Но когда это событие наконец-то произошло в моей жизни - я почувствовала себя на седьмом небе от счастья! До шикарной квартиры, конечно, далеко - потому что, когда эйфория немного утихла, на меня обрушилась лавина вопросов, связанных с ремонтом. Я даже не знала, с чего начать. Мне стали давать советы: какую делать проводку, какие розетки, что не надо делать стеклянные столы, потому что они царапаются, что не стоит задумывать черный пол, потому что на нем сразу видно каждое пятнышко… У меня сейчас просто мозг взрывается от количества ремонтной информации! На мои хрупкие женские плечи ложится неподъемный груз. Так что я сейчас - вся в мыслях о том, как сделать свое гнездышко красивым и уютным. Как видите, я становлюсь завидной невестой!

Прекрасный прорыв

А самая главная награда - а именно «Прорыв года» - досталась Ксении Собчак. В этом году было столько разговоров и сплетен о ней и обо всех событиях, происходящих в ее жизни. Драка Максима Виторгана и Константина Богомолова, развод Ксении Собчак и ее скандальная свадьба с катафалком - все эти новости не сходили с первых полос газет и журналов и порождали массу посещений на интернет-порталах. Но вручили Ксении награду не за это, а за передачу «Осторожно, Собчак», где Ксения делает интервью на самые различные темы с известными персонажами и которая с каждым днем набирает все большую и большую популярность, составляя конкуренцию различным телевизионным шоу. А ведь ее программа выходит не на телеканале, а в интернете - то есть раскручивает ее только она сама за счет своего таланта.

- Многие мои коллеги пришли в YouTube - и у них не получилось, - поделилась Ксения. - Я рада, что у меня этот формат «зашел» и понравился зрителям. Не скрою - это сложно. Но хорошо, что в интернете появляется много интересного и классного. Еще несколько лет назад такое было просто невозможно. Обратите еще внимание на моих коллег, которые тоже трудятся в этой теме. В первую очередь, это, конечно же, человек, который протоптал туда дорожку, - Юра Дудь. Благодаря ему мы поняли, что можем с телека уходить наконец-таки в формат интернета и делать что-то свое. Круто, что я живу в то время, когда умное телевидение стало возможным. Я призываю каждого делать свой продукт и выкладывать его в интернете - идите туда и не останавливайтесь!

В качестве приложения к главной статуэтке церемонии Ксении вручили путевку на Мальдивы на двоих. И все догадывались, с кем она туда отправится, ведь медового месяца у Ксении Собчак и Константина Богомолова до сих пор не было.

Летучая попала в сети

Может подтвердить слова Ксении Собчак о том, что сейчас в интернете есть огромные возможности для самовыражения, и Елена Летучая, которая вела различные шоу на телевидении. Теперь она ведет собственную передачу, а точнее - свои расследования, которые обнародует тоже на просторах всемирной паутины. Елена затрагивает разные острые темы, которые волнуют многих, - от некачественной одежды до мусорных свалок. Летучая получила в этот вечер награду в номинации «Острое журналистское расследование года».

- Изначально это была авантюра, с которой мы решили попробовать войти в интернет, - призналась Елена. - Мы поначалу думали, что это будут короткие программы по 15 минут, а получилось, что они стали длиться больше часа. Но люди смотрят. Самое главное - делать то, что тебе нравится, делать то, за что ты болеешь душой. И тогда это найдет свой отклик в сердцах других.

Кристина рада за сына

Отдельно стоит сказать еще о нескольких победителях. Как уже упоминалось, на мероприятии присутствовали Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская. Все трое были номинантами и в итоге получили награды: Наталья - в номинации «Музыкальная премьера года» за композицию «Феникс», а Кристине достался приз в номинации «Актерский прорыв года». Напомним, что Орбакайте в этом году не смогла отказаться от предложения художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек принять участие в театральной постановке «Двое на качелях». Теперь спектакли с участием Кристины Орбакайте проходят при полном аншлаге. А Владимир Пресняков получил в этот вечер приз в почетной номинации «За вклад в развитие отечественной эстрады»

- Очень приятно получить сейчас такую серьезную награду, - поблагодарил со сцены певец организаторов премии. - Вышло так, что моя юность прошла без призов. Так что порадуйтесь за меня!..