Саранская музыкальная школа № 1 отметила 80-летний юбилей

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80 лет назад была основана самая первая детская музыкальная школа в Саранске и Мордовии. С тех пор в ее стенах прошли обучение многие и многие тысячи детей. Сейчас здесь работают профессиональные педагоги, многие из которых являются выпускниками школы.
О славной истории, об успехах детской музыкальной школы № 1, о тех, кто стоял у истоков её создания и кто вкладывает в свою работу немало сил, терпения, любви, говорили 9 ноября на торжественном юбилейном концерте, посвященном 80-летию школы. На концерт пришли высокопоставленные лица, бывшие и сегодняшние ученики школы, родители, гости и все, кто любит музыку. Добрые, искренние слова поздравлений, пожелания новых идей и творческих успехов звучали в адрес педагогического коллектива учебного учреждения, были вручены заслуженные награды. В дружеской атмосфере проходили музыкальные номера заслуженных артистов и только начинающих музыкантов. И каждое выступление было отмечено аплодисментами и криками «Браво!».
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