Заболеваемость ОРВИ в школах и детских садах города остается на низком уровне

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На совещании, состоявшемся 11 ноября в городской администрации, обсуждалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ в образовательных учреждениях Саранска.
Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что заболеваемость ОРВИ в школах Саранска не превышает 3,4%, в детских садах - 6,3%. «Учеба в школах города и занятия в детских садах ведутся в штатном режиме. Закрытых на карантин классов и групп нет», - сказала Оксана Шуляпова. «Несмотря на то что вторая четверть только началась, нужно подумать о досуге детей на зимних каникулах. Они уже не за горами», - заметил Петр Тултаев.
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