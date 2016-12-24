Тутта Ларсен: «Дети помогают человеку стать взрослым»

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Мать троих детей и известная телеведущая делится опытом - материнским и профессиональным
Тутта Ларсен любит покорять вершины (когда-то она всерьез занималась альпинизмом) - и не только горные, но и профессиональные. Не зря же ровно 20 лет назад она была удостоена специальной журналистской премии «Знак качества» в номинации «Лучший телеведущий». Кстати, Тутта Ларсен не только телеведущая (много лет занималась развитием музыкального телевидения в России), но еще и актриса (снялась в нескольких фильмах), и певица. Умеет и выглядеть стильно, и научить этому других. А еще она - многодетная мама. Быть собой и быть личностью она призывает и своих детей - Марфу, Луку и Ивана.
«Жизнь - состояние динамическое»
- Вы в юности занимались различными видами спорта и пробовали себя в различных видах творчества. До сих пор есть желание объять необъятное?
- Единственный способ отрегулировать свой тайм-менеджмент, с моей точки зрения, - это перестать пытаться его регулировать. Мой опыт говорит о том, что совершенно бессмысленно пытаться вывести какой-то единый шаблон, по которому ты будешь строить всю свою жизнь. Потому что жизнь - это состояние динамическое, оно постоянно изменяется, и то, что было комфортно и эффективно сегодня, завтра может не работать вообще. Поэтому единственный совет, как всё успевать, - это перестать пытаться всё успеть и жить нуждами сегодняшнего дня. Стараться расставить приоритеты и делать то, что главное, а то, что второстепенное, - отложить и не мучить себя виной за то, что ты этого не сделал.
- Что дал вам телеканал MTV, для которого вы сделали очень много? За что благодарны ему и коллегам?
- Моя работа на музыкальном телевидении была очень интересной, насыщенной классными людьми, встречами и интервью, а самое главное - постоянной возможностью всячески себя самовыражать. И конечно, эта работа дала мне все то, что я из себя представляю сегодня в профессии.
- Скажите, а ваши дети смотрят телевизор? Какие каналы и передачи? И что под абсолютным запретом?
- У нас в принципе телевизор под запретом, и дети смотрят только телеканал «Карусель», ну еще иногда телеканал «Культура». Как правило, мы пользуемся телевизором исключительно для того, чтобы включить там мультики на жестком диске. Поэтому если у детей есть какие-нибудь запросы, например: посмотреть кино, документальные и художественные программы или мультфильмы, интересные популярные передачи, то мы, скорее всего, найдем это в YouTube и посмотрим вместе. Но я никогда не оставляю детей одних с телевизором.
Вот такая карусель…
- Вы с дочкой Марфой ведете позитивную и «уютную» передачу на канале «Карусель» - «Еда на ура». Насколько вы в ней свободны, можно ли вам и Марфе импровизировать?
- Работать со своим ребенком оказалось очень интересно и познавательно. Честно говоря, я вообще никак не приложила руку к телевизионному продвижению Марфы. Просто она оказалась очень талантливым человеком, и как только вошла в студию - сразу стало понятно, что она может успешно работать с камерой. Безусловно, у нас есть простор для импровизации и в части нашего текста, и мы можем предлагать какие-то рецепты, но эту программу делает большая команда.
- Есть шутливая, но достаточно справедливая поговорка: «Яйца курицу дисциплинируют». Как дети повлияли на ваш уклад жизни?
- Я считаю, что дети помогают человеку стать взрослым. Появление детей в нашей жизни создает какие-то сложности технического и эмоционального характера - но в то же время дети приносят столько вдохновения, радости и любви, что это все с лихвой компенсирует любые сложности и издержки, бессонные ночи и прочее. Дети учат взрослых быть зрелыми людьми. Я вообще недавно даже для себя вывела такую формулу: мы все над собой работаем, учимся, растем, зреем, но дети приходят именно для того, чтобы нас доделывать. И они для нас являются не менее серьезными учителями, чем мы для них.
- А чем увлекаются ваши дети?
- Я не из тех родителей, которые давят и настаивают на том, чтобы ребенок соответствовал моим представлениям. Поэтому я даю возможность своим детям пользоваться всем, что я могу им дать. Если они хотят спорт - значит, это будет спорт. Если завтра это будет творчество - то, значит, пусть занимаются творчеством. Я не хочу, чтобы мои дети стали звездами, или суперспортсменами, или гениями - я хочу, чтобы у них было детство. Поэтому мы очень жестко регламентируем занятость детей: для нас очень важно, чтобы у них оставалось свободное время на себя, на свои игры и на прогулки на свежем воздухе. Я стараюсь дать им максимальную возможность ничего не делать и по возможности заниматься какими-то своими детскими делами, ведь они и так дико нагружены в школе.
Школа для родителей
- Как пришла идея создать собственный интернет-канал - «Тутта - ТВ»?
- У нас YouTube-канал, поэтому сама идея не так нова и не такая пугающая, как построить, например, телеканал. Это все-таки требует немного других усилий - и эмоциональных, и физических, и материальных затрат в целом. Желание создать этот канал возникло просто потому, что не было никакого ресурса с подобным контентом. Его и до сих пор нет. Поэтому мы сделали такую энциклопедию - для родителей и новорожденных малышей и для тех, кто готовится стать родителями. Там все про беременность, роды и первый год жизни малыша. Это очень прикладная история, где масса полезной информации, которая может быть универсальной для любого родителя в любом возрасте и в любое время.
- Кого из специалистов по материнству и детству, врачей хотели бы пригласить для интервью на свой канал?
- Для меня достаточно много авторитетов в этой сфере. И даже если какой-нибудь врач, педагог или психолог не кажется мне полезным и авторитетным именно для меня - он может быть полезным и эффективным для другой мамы. Поэтому моя задача - дать ему слово и задать правильные вопросы. Это вовсе не значит, что я приглашаю на свой канал только тех людей, чьи мнения и советы я практикую в своей жизни. Я вообще в этом смысле достаточно радикальная мама, и очень мало есть людей, к чьим советам я не просто прислушиваюсь, а действительно их использую в воспитании, лечении, образовании своих детей.
Преемственность
- Вы всегда отличались особым стилем. Детям позволяете как-то самовыражаться с помощью одежды?
- Я помогаю детям в выборе гардероба, но по мере их взросления поощряю в них самостоятельность и в этом вопросе. Лука у нас уже полностью перешел на какой-то свой стиль. Он просто мне может сказать, что ему нужно, к примеру, три худи или еще что-нибудь, и такие-то кроссовки. И сколько бы я ему ни предлагала надеть пиджачок и брючки со стрелочкой - он этого не станет делать. Марфа вообще человек абсолютно свободный от какого-то имиджмейкинга. Будь ее воля - она, наверное, ходила бы только в трениках и худи. Конечно, она может выбрать красивое платье по случаю - но, тем не менее, у нет никаких особых предпочтений в одежде. Я думаю, это потому, что для нее это не способ самовыражения, как для меня, например, а просто какая-то практическая история, чтобы не замерзнуть и было удобно. Ваня, между прочим, - самый главный у нас из всех пижон, у него есть такая внимательность к тому, во что он одет. И для него это способ проявить самостоятельность. Ему нравится, когда одежда по цвету совпадает, нравятся какие-то принты, он может устроить истерику, потому что хочет надеть эту куртку, а не ту. Но мне кажется, это связано не с каким-то вещизмом, а скорее всего, с его желанием быть самостоятельным в своем выборе.
- Удалось «влюбить» детей в книги и фильмы, которые в их возрасте любили вы? Сегодня книгам противостоят компьютерные игры, интернет…
- Да, конечно, компьютерные игры и современные жанры мультиков и кинофильмов - очень насыщенные и зрелищные. Но мои дети очень много читают и действительно любят книги. И у нас как-то принято смотреть старые советские мультфильмы, и особенно музыкальное кино. Они очень любят Михаила Сергеевича Боярского - это прям их кумир. Здесь, наверное, важно не столько прививать любовь, а вместе с ними в это погружаться, потому что одно дело - когда ребенок один смотрит фильм или мультик просто так, а другое - когда смотрит с мамой, которая параллельно либо рассказывает историю его создания, либо объясняет какие-то символы, непонятные ребенку. А главное - рассказывает ему о том, с чем это было связано в ее детстве. Мне кажется, для детей эта преемственность и это наследие более важны, чем сам мультик или фильм.
«Быть папой - это сексуально»
- Как в большой семье сохранить отношения с мужем в формате «мужчина - женщина», а не только «мама - папа»?
- Я думаю, что главная проблема людей, когда они ищут ответ на этот вопрос, в том, что они почему-то начинают разделять роли в своих отношениях на «муж и жена» и «папа и мама». Для меня папа и муж - это абсолютно неразделяемые вещи, и быть папой - это очень сексуально и восхитительно: когда у тебя есть надежное плечо, на которое ты можешь уложить своего младенца. Мне кажется, это ужасная глупость - когда люди хотят, став родителями, разделить свою жизнь. Из серии: в этом месяце у нас есть дети, а вот в этом месяце - мы только вдвоем. Жизнь в любом случае очень сильно меняется, и мы не будем уже вдвоем так, как мы были до появления детей. Но когда мы объединяемся не только вокруг секса, но и во взаимной любви, в любви к общим детям, вокруг родительства - то это только прибавляет близости, взаимного уважения и нежности в отношениях. Я думаю, что мы все какие-то заложники дурацких стереотипов о том, что в семье должна быть бурная сексуальная жизнь, и если у тебя появились дети, то эта жизнь угасает. Это все - такая фигня, потому что дети появляются благодаря сексуальной жизни, иначе это вообще не имеет никакого смысла. Пока дети маленькие, секса может быть меньше, зато появляется новая нежность и восхищение друг другом. Это гораздо глубже и крепче, чем просто физическая близость…
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