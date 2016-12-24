Пётр Тултаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, в Москве

«Все громоздко, гипертрофированно»
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
В День народного единства Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, члены Совета при Президенте по межнациональным отношениям, а также школьники, представители молодёжных организаций.
В ходе торжественного приема в честь Дня народного единства в Большом Кремлёвском дворце Владимир Путин вручил премию Президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды российским и иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Приветствуя собравшихся, Владимир Путин отметил, что самая прочная, надёжная основа успешного развития России - это сплочённость нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. «Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны. И мы твёрдо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», - подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В торжественных мероприятиях принял участие председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», Глава городского округа Саранск Пётр Тултаев.
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
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