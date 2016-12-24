Глава Мордовии высоко оценил творчество волжского резчика по дереву

Глава Мордовии Владимир Волков 27 октября побывал в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина, где осмотрел экспозицию волжского резчика по дереву Владимира Кшнякина.

Выставка народного умельца открылась в Саранске накануне VII съезда Межрегиональной общественной организации мордовского народа. Ее экспозицию составили удивительные и причудливые поделки из различных пород дерева - рамы для картин, портретов, икон и зеркал, вазы, статуэтки и скульптуры, каждая из которых отличается своеобразной формой и рисунком. Свой дом в городе Волжский Волгоградской области, который Владимир Кшнякин построил собственными руками от фундамента до наличников, он превратил в музей резьбы по дереву. И теперь часть изделий Владимир привез на историческую родину: родители умельца - уроженцы Атюрьевского района Мордовии.

Делегаты съезда во главе с Владимиром Волковым высоко оценили профессионализм мастера и отметили художественную ценность, самобытность и одухотворенность его работ. Из, казалось бы, простого материала Владимир Кшнякин, как настоящий художник, создает уникальные произведения, несущие в себе многогранность окружающего мира.

Глава Мордовии выразил благодарность мастеру за возможность для нашей республики ознакомиться с его творчеством, близким по духу жителям мордовского края. За заслуги в области декоративно-прикладного искусства Владимир Кшнякин был награжден Почетным знаком Главы РМ «За личный вклад в развитие Республики Мордовия».



