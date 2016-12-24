«ВАТТНЫЙ» ЧЕМПИОНАТ

Предпоследний тур республиканского футбольного чемпионата запомнился тремя поединками с интригующей развязкой и одним неестественным техническим результатом применительно к принимающей стороне. Ковылкинский «Спартак» на последних секундах матча с «Ваттом» вырвал очень важную для себя победу. Футболисты МГУ в напряженной борьбе и также в самой концовке смогли победить «Рузаевку». Зубовская «Плайтерра» сенсационно уступила в Инсаре. Во всех трех поединках фиксировался результат 2:1 в пользу хозяев.



А вот кто серьезно разочаровал, так это «Слобода». Прежде всего, отношением к главному турниру в мордовском футболе. Будем называть вещи своими именами. Надо, конечно, очень сильно постараться, чтобы не собраться на домашний матч. И никакие отговорки по участию большей части состава в юношеских соревнованиях здесь абсолютно неуместны. На финишной прямой каждой команде важен каждый матч, и если одни получают очки, даже не выходя на поле, а другие вынуждены вырывать их буквально на зубах, это убивает весь спортивный принцип.

К сожалению, располагаем информацией, что и на матч 12-го тура с «Ваттом» краснослободцы приезжать не собираются, что способно напрямую отразиться на итоговом раскладе. Понятно, что шансы победить у «Слободы» минимальны. Но надо же, в конце концов, иметь уважение к остальным участникам финального турнира! «Плайтерра», в частности, уже пострадала от того, что три очка без боя получила «Магма». Теперь без игры в последнем туре чемпионский титул получит «Ватт»? Это ли не нонсенс?! И как тогда относиться к подобным «выкрутасам» ковылкинскому «Спартаку», который сохраняет за собой, пусть и теоретические, но все-таки шансы на первое место... Впрочем, до 2 ноября еще масса времени, чтобы решить столь несуразную проблему. Вернее, все-таки постараться, чтобы ее не допустить.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-го тура. 19 октября: «Спартак» Кв - «Ватт» - 2:1 (Александр Дорожкин, 10, Максим Минеев, 90+1; на 24-й мин. Дмитрий Лысов не реализовал пенальти - Иван Тутаев, 47-авт.). 20 октября: МГУ - ФК «Рузаевка» - 2:1 (Евгений Сафонов, 41, Павел Трифонов, 86 - Дамир Долотказин, 82), ФК «Инсар» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 2:1 (Дмитрий Кенин, 58, 59 - Роберт Шулим, 66), «Слобода» - «Магма» - 0:3 (техн.).

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Перенесенный матч 6-го тура. 26 октября (суббота): «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» (13:00). Перенесенный матч 1-го тура. 27 октября (воскресенье): «Спартак» Кв - МГУ (14:00). 12-й тур. 2 ноября (суббота): ФК «Инсар» - МГУ, ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Спартак» Кв, «Ватт» - «Слобода», «Магма» - ФК «Рузаевка».