Земля и космос встретились в Калуге

Звездный десант высадил на родине космонавтики черешневый лес

Посадки черешневого леса, которые каждый год устраивает со звездами кино и ТВ, эстрады и спорта руководитель компании BOSCO Михаил Куснирович в рамках международного фестиваля культуры «Черешневый лес», уже стали привычным атрибутом весенней светской жизни столицы. Но в нынешнем году никаких высадок не происходило. Неужели эти праздники жизни закончились? Но нет - просто в нынешнем году время перенесли на осень, а место - в Калугу. Где, между прочим, разрабатывал свою теорию космических полетов Константин Циолковский и где произошла его историческая встреча с отцом нашей практической космонавтики Сергеем Королевым.

В этом осененном космическими идеями и делами месте и высадился звездный десант из столицы: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владислав Третьяк, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Алферова, Мария Голубкина, Игорь Бутман, Валерий Сюткин, Игорь Миркурбанов, Татьяна Михалкова с сыном Артемом, Антон Табаков, Александр и Екатерина Стриженовы, Арина Шарапова, Игорь Угольников, Сергей Шакуров с супругой, Алексей Тихонов и Мария Петрова, Нелли Кобзон, Алексей Немов с супругой и многие-многие другие. Их всех ждало необычное приключение!

Что делать с «Что делать?»

Михаил Куснирович известен тем, что всегда проводит свои мероприятия творчески, с долей юмора и ностальгии по советским годам. Все они всегда разные, и все они похожи в одном: недовольных тут не бывает! Романтическое путешествие началось ранним утром на Киевском вокзале российской столицы. За музыкальное сопровождение на перроне, где гостей ждал специальный экспресс на Калугу, отвечал Московский джазовый оркестр - легендарный коллектив под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Под бодрый аккомпанемент гости заняли свои места в поезде, где с удовольствием обнаружили не только программу на весь день, но и «программное произведение» - роман Николая Чернышевского «Что делать?». Чуть позже организаторы объяснят, почему именно он был выбран для того, чтобы скоротать время в пути за чтением. Всех гостей ждал очень насыщенный день.

По приезде в Калугу была устроена небольшая экскурсия по городу с обязательным заездом в Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, где гостям продемонстрировали уникальные экспонаты. Первый камень в фундамент этого здания был заложен Юрием Гагариным.

После небольшого перерыва на обед на берегу Оки все гости отправились на посадку деревьев и открытие швейных мануфактур BOSCO.

Небо осенью дышало

Погода в этот день была, увы, типичной для осени: серое небо и мелкий моросящий дождь. Поэтому всем перед посадкой саженцев выдали резиновые сапоги, дождевики и зонты.

Многие звезды на столь важном мероприятии были вместе с друзьями и родственниками. Так, Мария Голубкина приехала вместе с сыном - 16-летним Иваном Фоменко. Раньше актриса старалась держать своих детей в стороне от светской жизни, но ради такого вполне себе семейного мероприятия решила сделать исключение. Впрочем, не она одна отправилась в небольшое путешествие с членами семьи. Например, Сергей Шакуров поехал вместе с 15-летним сыном Маратом и супругой Екатериной. Марат, кстати, довольно давно сопровождает отца на черешневые посадки, и многие из регулярных участников этого действа отметили, насколько сильно вырос юноша - он уже фактически перерос отца и стал очень похож на молодого Шакурова.

А вот Ингеборга Дапкунайте была одна. Ее Алексу еще рано бывать на светских мероприятиях - ему всего лишь два года. Своего сына актриса показала лишь единожды - в документальном фильме про нее саму (он вышел в эфир на Первом канале в прошлом году). Ингеборга не любит говорить на тему личной жизни, так как она касается ее родных и близких, а они - не публичные люди и не привыкли быть в центре внимания.

Ксения Алферова тоже была одна - отдувалась, так сказать, за себя и супруга. Егор Бероев поехать в это небольшое путешествие не смог - занят на съемках. Но на табличке высаженного саженца Ксения написала: «Семья Алферовых-Бероевых».

С милым рай и в черешневом лесу

Отдельно стоит сказать про Ксению Собчак и Константина Богомолова. Молодожены только недавно отгуляли свадьбу. Но в экзотические страны пара не поехала, перенеся медовый месяц на более поздний срок. Впрочем, видимо, супругам было хорошо и в Калуге: погода не омрачала их лица. Ксения и Константин с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях, при этом держались за руки и непрестанно целовались. В общем, настоящий медовый месяц - и неважно, что при этом за окном нет моря или океана и не светит яркое солнце…

Тайну Светлана хранила недолго

Еще одна гостья привлекла всеобщее внимание: Светлана Хоркина. Прославленная гимнастка, всегда стройная и худощавая, на сей раз была в просторной светлой куртке, под которой никакая талия не просматривалась. Так что вполне можно было предположить, что Светлана беременна. Забегая чуть вперед, скажем: почти сразу после поездки сама спортсменка официально прокомментировала свое положение.

- На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя, - заявила она в интервью одному из изданий. Кого ждет олимпийская чемпионка - мальчика или девочку - осталось тайной.

Для Светланы Хоркиной это будет второй ребенок. Старшему сыну Святославу в этом году исполнилось 14 лет.

Сон Веры Павловны сбылся!

После посадки состоялась официальная часть открытия мануфактур, с традиционным разрезанием ленты у входа. Церемонию открытия вел Михаил Куснирович, на ней присутствовали заместитель председателя правительства Ольга Голодец и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

- Мануфактуры BOSCO были навеяны школьной общеобразовательной программой - романом Николая Чернышевского «Что делать?», - сказал на открытии Михаил Куснирович, объяснив наконец, почему именно эту книгу получили в подарок гости. - Был там такой четвертый сон Веры Павловны: дворец труда из стекла и чугуна, где люди будут гордо трудиться и созидать, - вот это мы и вкладывали в наши мануфактуры. День работника фабрики тут начинается с холодильника с эскимо, которое выдают для хорошего настроения, а заканчивается ванночкой для массажа пальцев.

Многие звезды решили попробовать себя в швейном деле. Александр Стриженов сел за машинку, работница фабрики показала ему некоторые приемы - и дело пошло: режиссер прострочил первую в жизни строчку!

- Очень хорошо получилось! Берем на работу! - с улыбкой объявила работница.

- Ой, а можно - вы его домой отпустите? - пошутила в ответ Екатерина Стриженова. - Но, если что, мы теперь будем знать, где его возьмут на работу.

Татьяна Михалкова тоже не удержалась и села за швейную машинку. Но для нее это дело куда более привычное. Жена именитого режиссера - президент благотворительного фонда «Русский силуэт», давно работает с молодыми российскими дизайнерами моды, и для нее швейная машинка - такой же привычный предмет, как для ее мужа - киношная хлопушка…

Попробовал свои силы в швейном деле и Владислав Третьяк, но пришел к выводу, что играть в хоккей намного легче и проще…

День в Калуге завершился для всех гостей фуршетом и концертом Валерия Сюткина в актовом зале фабрики.