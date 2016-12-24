«Труд учителя отражается в учениках»

В выставочном зале музея имени Эрьзи на прошлой неделе открылась выставка «Учитель - ученик: отражение», посвященная десятилетию образовательного профиля «Изобразительное искусство» педагогического института им. Евсевьева. В экспозиции представлены работы преподавателей, студентов и выпускников вуза, включающие живопись, графику, скульптуру, произведения декоративно-прикладного творчества.

В 2009 году в педагогическом институте им. Евсевьева была открыта кафедра художественного образования, одним из направлений которого стало изобразительное искусство. С тех пор кафедра уже выпустила целую плеяду молодых художников и педагогов, работы которых составили экспозицию выставки.

Поздравить коллег с этой знаменательной датой пришли преподаватели из художественных школ, колледжей и вузов Мордовии. Директор музея Людмила Нарбекова отметила, как важно для учителя изобразительного искусства не только преподать ученикам теоретические постулаты, но и практически показать все то, что он сам умеет делать. И не менее важно ученикам стараться соответствовать своим педагогам, именно такое содружество и сотворчество учителей и учеников лежит в основе данной выставки.

- 10 лет - это повод подвести итоги пройденного, поставить цели на будущее и встретиться с друзьями и коллегами, - сказал заместитель министра культуры РМ Николай Бычков. - Выставка - это всегда событие, а время у нас яркое и богатое на события. Искусство - это душа нашего народа. Российская культура во многом опирается на подготовку творческих педагогических кадров в области искусства и культуры, трудно переоценить роль педагогов в судьбе каждого из нас и в судьбе нашей страны.

Красота русской души и национальные мотивы действительно присутствуют в каждой работе, представленной на выставке. Среднерусские пейзажи и натюрморты из полевых цветов соседствуют с этническими костюмами, русские матрешки расположились рядом с мордовской вышивкой. Педагоги не только делятся с учениками секретами мастерства и любовью к творчеству, но и сохраняют традиции национального искусства нашей республики.

- Труд учителя отражается в учениках, потом наши ученики передают это следующему поколению, - рассказал Валерий Варданян, заведующий кафедрой художественного образования. - Наша выставка носит ретроспективный характер, здесь работы и предыдущих лет, и последнего времени, это дает возможность оценить наш уровень. И, как мне кажется, выставка удалась на славу.