Александр Михайлов: «Наше ремесло - очень зависимое, а я - человек свободный!»

Александр Михайлов не любит говорить о личной жизни, но для читателей и почитателей сделал исключение. Мы узнали от него, чем он особенно дорожит, какими принципами руководствуется и в работе, и в общественной, и в личной жизни, а главное - что и кого он любит больше всего на свете. Как оказалось, он тоже - как и многие миллионы россиян - любит фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби», ставший культовым, где он сыграл такую яркую и близкую людям роль. Но самый любимый фильм у Александра Яковлевича все же не этот…

«Уйти в ракушку»

- Александр Яковлевич, с каким настроением встретили свое 75-летие?

- С серьезным. Я считаю, что диалоги даже с самим собой надо вести с некими паузами - когда человек думает, о чем-то размышляет, когда погружается в свои болевые темы. Это и есть серьезный разговор. Этого не хватает сегодня. Как сказал Антон Павлович Чехов, все прекрасное - серьезно. Я старался не очень афишировать свое 75-летие. Но знаю, что от этого никуда не денешься... Если бы я не снимался в восьмидесяти картинах, а снялся бы только в «Любовь и голуби», наверное, все равно было бы все то же самое...

- К вашему юбилею на различных телеканалах показывали известные фильмы с вашим участием. А какие киноленты вы бы хотели, чтобы показали?

- Фильм «Очарованный странник» - это один из моих самых любимых фильмов, именно он, а не «Любовь и голуби» или «Мужики». И второй - «Отряд специального назначения», где я прикоснулся к судьбе великого разведчика Николая Кузнецова. Конечно, я влюблен в фильм «Любовь и голуби», это однозначно, но это другое. Эти фильмы более социальные.

Любовь и боль

- У вас в этом году еще и 50-летие творческой деятельности. Планируются ли в связи с этим какие-то встречи творческие со зрителями?

- Да. У меня есть такая программа, которая называется «Экология души». Может, это название и помпезное, но оно очень греет мою душу. Один из компонентов этой программы и даже необходимость - это зажечь свечу. Это не значит, что я буду молиться, просто мне хочется, чтобы в этом диалоге со зрителем была живая деталь - огонь. Я стою напротив этой свечи, и идет серьезный разговор, всегда. У меня однажды в Астане эта встреча длилась 3 часа 45 минут без перерыва. Но дело не во времени, а в качестве. Я говорю о том, что меня волнует. Меняются цвет знамени, слова гимна, а моя любовь к Родине - нет. Это основа моей программы. Но о политике говорить мы сегодня не будем - так же, как и о личном, семейных делах, чтобы не было копания в белье.

- Что происходит в эти три часа?

- Пою, читаю стихи. Я обожаю Игоря Талькова, исполняю его песни. Считаю его явлением особым в нашей эстраде. Это один из уникальных граждан России. У меня была только одна встреча с ним - когда он сочинял песню «Бывший подъесаул». Потом, уже после его гибели, мы подружились с Ольгой Игоревной Тальковой (мама Игоря Талькова - прим. авт.), она даже называла меня одно время сыном... Также читаю стихи поэта Кости Фролова, который живет в Крыму, и многое другое еще… Все не расскажешь во время встречи. У меня скоро будут большие гастроли по Сибири: и Томск, и Барнаул там будут, и многие другие города... Еще меня ждут с творческим вечером в Испании и в Португалии… Это такой небольшой план...

Добро по наследству

- Вы дружили с Михаилом Евдокимовым, сейчас занимаетесь его фестивалем «Земляки», который проходит в Алтайском крае. Продолжаете его дело?

- Хороший вопрос. О себе я стараюсь меньше говорить, а вот о друзьях могу говорить часами. С Михаилом Евдокимовым мы 25 лет до его кончины были духовно близки, интересно с ним было общаться. Он через такие тернии пробил нишу в эстраде и стал заниматься своей программой! Я знаю, каких трудов это ему стоило. Но свою малую родину не оставил, решал проблемы родного поселка, асфальтировал всю деревню, и по его задумке построили стадион там рядом. Он пошел в губернаторы не от того, что хотел власти, - он знал проблемы земляков и болел за свою малую родину. К нему приходили и говорили: «Ты не потерял совесть - запрягайся, за тобой пойдет весь народ!» И действительно, это один из редких случаев, когда губернатор был избран именно народом. Но что произошло, то произошло... Его потеря была для нас огромной. И на могиле Сергеича мы - я, Александр Маршал, Александр Панкратов-Черный, Женя Ловчев, Анатолий Заболоцкий, оператор Василия Шукшина - дали слово, что продолжим его фестиваль спорта и культуры. Я уже 15 лет являюсь президентом фонда Михаила Евдокимова. Стараюсь поддерживать то, что он начал.

- Вы тоже свою малую родину не забываете?

- Конечно. Стараюсь бывать там чаще. Почему я люблю свой Забайкальский край? Я приезжаю туда в свою землянку… Я очень богатый - у меня там сотка земли! А буквально в 70 метрах от меня - старинный буддийский храм, которому несколько сотен лет… Разуваюсь и босиком стою на земле. И чувствую себя так, будто заново родился.

Заказ и наказ

- Вы были режиссером только одного фильма - «Не уходи». Не хотите продолжить эту деятельность?

- В свое время великому французскому актеру Жану Габену задали вопрос: «Что лежит в основе кинематографа?» И он назвал три факта: во-первых - сценарий, во-вторых - сценарий и в-третьих - сценарий. Нет такого сценария сейчас, по которому мне бы хотелось снять фильм. Единственный сценарий, за который бы я взялся, - по уникальному произведению, практически документальному - «Бермудский треугольник» Юрия Бондаря. Мало кто знает про него. В свое время экземпляры арестовывали, а сейчас не популяризируют. Вот там - вся современная правда, начиная с расстрела Белого дома. Это единственная тема, про которую можно что-то сделать. Но сейчас не время еще… Что касается современного кинематографа, то та попса, которая сегодня забивает мозги нашей молодежи, - это катастрофа. Море трупов и крови, где процветает безнравственность, где культивируется убийство. Это ужасно!

- Именно поэтому вас давно не видно на киноэкранах? Вы принципиально не снимаетесь?

- Есть в нашей актерской профессии такая история: не мы выбираем, а нас выбирают, в отличие от режиссерской профессии. У меня есть только возможность согласиться или отказаться. На данный момент от большинства предложений я отказываюсь. Мне хочется сниматься, но тот материал, который мне подсовывают - я просто другого слова не могу подобрать, - мне это неинтересен. Ради заработка - не мое, в рекламах я принципиально не снимаюсь. Меня соблазняли три банка, я ответил фразой, которую мне когда-то сказал мой дед: «Внук, деньги приходят и уходят, а стыд остается». Вот этого я не хочу. Все проходит, но что-то остается. Я хочу честно смотреть своим зрителям в глаза. Не потому, что я такой хороший и правильный - у меня тоже есть свои тараканы, свои недостатки, пороки, и ничто человеческое мне не чуждо…

- Вы преподаете во ВГИКе. Эти принципы вы доносите до своих студентов?

- Я своим ребятам сказал так: «Если вы способны создавать сами - как режиссеры, как актеры - вы выживете. А просто идти на поводу, не имея своей позиции, своей точки зрения на то, что происходит вокруг, - вы не выживете».

Свобода пуще неволи

- Что любит Александр Михайлов? Я сейчас не про материальные ценности.

- Мне очень интересно вернуться к истокам. Я обожаю море - я без него жить не могу! И когда я вижу это водное пространство, волны, шторм - я испытываю настоящий восторг. Эти ощущения остались у меня с юности. Дело в том, что я был связан с морем. Я был учеником моториста, бороздил три моря и один океан. Когда выходил в Берингово море, в Тихий океан на судне с командой, то привязывал себя во время шторма на носу тросами. Когда судно погружалось в волну - держался за бортовые переборки, и это было такое омовение этих волн. И орал песни! И вся команда говорила: «Вот сумасшедший у нас Санёк!» Или - ночное сочетание звезд и океана... Что может быть лучше?! Это такое очарование! И я так тоскую, если не бываю год на море...

- То есть актерство - это еще не вся жизнь?

- Я понял для себя одно. Профессия моя - женская, истеричная, она зависит от всех: от гримеров, костюмеров, сценаристов, операторов, продюсеров. Но я открыл для себя еще одну способность - помимо актерства и любви к морю: я увлекаюсь, когда создаю какие-то архитектурные вещи: строю дом для себя, внутри что-то делаю... И мне это лучше и ближе: я могу ночами не спать - создавать, рисовать и фантазировать!.. Наше ремесло - очень зависимое, а я - человек свободный!