Сенсационная справедливость

12 наград главной телевизионной премии ТЭФИ достались телеканалу «Пятница»!

«12 «Пятниц» на неделе» - так можно в шутку назвать нынешнюю церемонию вручения главной российской телевизионной премии ТЭФИ. Но это не шутка - это вообще-то сенсация: 12 главных наград за высшие достижения в области телевизионных искусств получил телеканал «Пятница»! Церемония проходила в Московском театре мюзикла, по традиции в два этапа - но в последние годы не с разницей в неделю, как было поначалу, а в один и тот же день. В первой половине дня вручали награды в категории «Дневной эфир», а во второй - «Вечерний прайм». Проще говоря: две красные дорожки, два торжественных концерта с объявлением победителей, благодарственными речами и весомыми наградами - причем в самом прямом смысле этого слова, ведь бронзовая статуэтка «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного, которую вручают призерам, весит больше восьми килограммов!

Екатерина и Александр Стриженовы, Алла Михеева, Регина Тодоренко, Елена Летучая, Светлана Зейналова, Борис Корчевников, Тимур Соловьев, Жанна Бадоева, Ольга Ушакова, Дмитрий Губерниев, Сергей Малоземов, Наталья Мальцева, Елена Подкаминская, Александр Кержаков, Лера Кудрявцева, Арина Шарапова - это лишь небольшой список тех, кто в этот вечер был на торжественной церемонии.

Дайте ему «Орфея»!

В прошлом году конкурсантам и гостям премии повезло значительно меньше: проливной дождь и холодная погода явно не способствовали красивому проходу по красной дорожке. В этот раз пытался напугать журналистов и звезд только сильный ветер.

Дмитрий Шепелев появился на красной дорожке со стаканчиком кофе в руках и в теплой жилетке под пиджаком.

- Извините, я сегодня в зимнем, - пошутил телеведущий. - Я хоть нормально выгляжу? Красивый?

Актер Александр Паль не стал изображать из себя моржа и прошел по красной дорожке в теплой куртке. Александр Олешко выбрал для церемонии зеленый клетчатый пиджак и необычный галстук в горошек и в этом наряде выглядел очень стильно.

- Ребята, не замерзнуть вам сегодня! - поддержал фотографов артист, понимая, что на ветру им стоять на красной дорожке практически целый день.

Уже чуть позже Олешко признался, что он уже 25 лет работает на телевидении, но еще ни разу не держал ТЭФИ в руках. В этот раз он тоже не был представлен в номинации, а работал в качестве «вручанта» - так что хотя бы подержать заветный приз (пусть чужой) все же смог.

Горячая красота

Если мужчины в основной своей массе как-то утеплялись, то женщины решили наперекор осени в очередной раз продемонстрировать, что октябрьская прохлада им нипочем, когда есть возможность показать красивый наряд. Так, Регина Тодоренко смело скинула пальто и прошла по красной дорожке в коротком бархатном платье. Телеведущая и супруга Влада Топалова позировала всем фотографам столько, сколько они просили.

Настоящий фурор на красной дорожке произвела Алла Михеева. Ведущая «Вечернего Урганта» появилась в черном коротком платье, продемонстрировав красивые стройные ноги.

Елена Подкаминская выбрала для дорожки необычный костюм изумрудного цвета и честно призналась, что немного замерзла.

Наверное, единственным исключением была Наталья Мальцева, которая утеплилась по полной программе и дополнила свой наряд… пуховиком. Мода - модой, а погода - погодой…

Детский капитал

Первую часть церемонии вел Сергей Малоземов - в черном смокинге и с бабочкой. Одну из наград получила Регина Тодоренко как «Ведущая утренней программы» (телеканал «Пятница»). Она вместе со своим шоу «Регина+1» (оно рассказывает о семейной жизни и о детях, в гости приходят различные интересные эксперты) обошла конкурентов - Светлану Зейналову и Тимура Соловьева («Доброе утро», Первый канал) и Наталью Мальцеву («Мальцева», НТВ). Для Тодоренко это первая подобная награда - несмотря на то, что на телевидении она давно, и в 2017 году на церемонии «Женщина года» журнала «Glamoor» получила награду в номинации «Телезвезда года». В прошлом декабре они вместе с супругом Владом Топаловым стали молодыми родителями - у них появился сын Михаил. Именно появление малыша подтолкнуло Регину к созданию своего шоу «Регина+1».

- Я облетела полмира с «Орлом и Решкой», была ведущей различных передач, но, видимо, надо было родить ребенка, чтобы получить ТЭФИ! - с юмором поблагодарила за награду Тодоренко. - Интересно, а если я рожу второго, мне дадут еще одну статуэтку?

Шутку Регины оценили все, в том числе и Борис Крюк, который вышел получать награду как ведущий передачи «Что? Где? Когда?» (Первый канал), которая стала лучшим проектом в номинации «Телеигра».

- Вы знаете, а я вот статуэтку ТЭФИ держу в пятый раз, а детей у меня всего четверо, - сказал со сцены Борис. - Всё, я пошел домой с тревогой!

Борис, борись!

Борис Корчевников приехал на церемонию со всей командой передачи «Судьба человека», которую он ведет на телеканале «Россия». Надо сказать, что выглядел телеведущий отлично - за время, прошедшее с лета, он заметно похудел. По всей, видимости, Борис смог побороть свое заболевание. Напомним, что летом появление располневшего телеведущего в кадре вызвало большое беспокойство у телезрителей. Чуть позже Корчевников признался, что он проходил лечение гормональными препаратами, и сообщил, что уже идет на поправку. Но с каким заболеванием это связано, так и осталось тайной. Его программа на ТЭФИ взяла главный приз в номинации «Дневное ток-шоу».

- Мне случилось в этом году поболеть, - признался после получения награды Борис Корчевников. - И я благодарен всей команде нашей передачи: они так искренне за меня переживали и волновались!

Алла пообещала

Сразу двух наград в этот вечер была удостоена передача Первого канала «Вечерний Ургант». Сначала приз достался персонально Ивану Урганту - в номинации «Ведущий развлекательной программы». К сожалению, сам он не смог его получить - в это время в одной из студий телецентра «Останкино» монтировал очередной выпуск. Второй приз этому же проекту достался в номинации «Юмористическая программа». За «Орфеем» на сцену вышла часть команды во главе с соведущей Ивана Аллой Михеевой. Она поблагодарила телеакадемиков за высокую оценку их работы и пообещала передать награду Урганту.

12 «Пятниц»

Отдельно стоит сказать про «Пятницу». То, что происходило в этот вечер на премии ТЭФИ, можно описать только восторженными возгласами: фурор, триумф, сенсация! Программам и ведущим этого телеканала досталось 12 «Орфеев» - ни у одного телеканала в этот вечер не было такого количества наград!

Уже под конец церемонии генеральный директор «Пятницы» Николай Картозия, даже немного смущаясь, вышел на сцену и сказал:

- Нас «прокатывали» много раз! Извините, что в этот раз вышло иначе. Спасибо нашим телезрителям, что не позволяете нам делать плохие проекты!

Лерино горе

Самые большие страсти накалились к финалу ТЭФИ. Две главные награды «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» и «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» ушли к Анастасии Ивлеевой за ее «Agent Show» все того же телеканала «Пятница». Насте удалось обойти Леру Кудрявцеву с ее программой «Секрет на миллион» (они вместе были номинированы как «Лучшее развлекательное ток-шоу»).

Сама Ивлеева забрать награду не смогла, так как находилась в этот момент в свадебном путешествии в Японии вместе со своим супругом - музыкантом Элджеем. Через продюсеров она попросила передать, что в следующем году за наградой заедет сама.

Судя по всему, Леру Кудрявцеву расстроил проигрыш ее команды.

- Статуэтка - не самое важное, - призналась телеведущая после церемонии. - Главное - любовь зрителей…

Ее слова можно подтвердить высокими рейтингами «Секрета на миллион», которые были получены практически перед вручением ТЭФИ. Передача с Сергеем Лазаревым заняла первое место в топе самых популярных эфирных событий сентября, обогнав сериал «Знахарь» и ток-шоу «Пусть говорят». Напомним, что в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает пятилетнего сына Никиту, и раскрыл тайну, которую скрывал от общественности целый год: у музыканта есть дочь Анна.

После вручения всех наград продюсеры, ведущие и другие телевизионные деятели отправились на банкет, чтобы отметить успех, еще раз обсудить награды, согласиться или поспорить с мнением телеакадемиков…