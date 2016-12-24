«Русская душа» в музейном интерьере

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Саранск посетил популярный пензенский театр «Слово» с музыкально-поэтическим спектаклем «Русская душа». Постановка проходила в выставочном зале современного отечественного искусства Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.
Импровизированный зрительный зал в центре экспозиции создавал обстановку вовлеченности зрителя в действие на сцене. А народные песни в исполнении заслуженного работника культуры РФ Аллы Тархановой, музыкальные зарисовки лауреата международных и всероссийских конкурсов, композитора и пианиста Сергея Струкова, поэтическое прочтение актера Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского, режиссера спектакля Павла Тачкова и живопись современных российских художников в экспозиции музея вместе делали восприятие объемным и полным, передавая основную мысль спектакля - глубину русской души.
- Спектакль «Русская душа» основан на поэме Давида Самойлова «Цыгановы». Название «Русская душа» - это не принадлежность к национальности, это признак, качество души. Это о ее глубине, широте, - рассказала директор театра «Слово» Ирина Антонова. - «Широк человек, даже слишком широк, я бы сузил», - говорил Достоевский устами своего героя в «Братьях Карамазовых». Вот об этом наш спектакль; пока человек смеется, пока он плачет - он жив.
Пьеса повествует о жизни крестьянской семьи. Простой и сентиментальный сюжет о жизни и любви, о рождении и смерти ставит перед зрителем главный вопрос бытия и сам же отвечает на него: смысл жизни - в самой жизни.
- Интеграция театра в музей, когда несколько видов искусства сопряжены для достижения какой-то определенной цели, в данном случае это живопись, музыка, свет, поэзия, все это одновременно обладает объемным воздействием на зрителя, - отметила директор музея Людмила Нарбекова. - В нашем музее проходили и проходят с большим успехом и вечера музыки, и театральные постановки, например, театр МХАТиК провел у нас премьеру спектакля «8 женщин дона Стефано». Когда в музейную экспозицию внедряется театр, это, на мой взгляд, очень позитивно, интересно и заставляет зрителя полностью погрузиться в атмосферу. И хочется поблагодарить наших коллег из Пензы, а также зрителей, которые приехали посмотреть спектакль и заодно экспозицию нашего музея, это все говорит о том, что отношения между Пензенской областью и Республикой Мордовия развиваются, и не только на музейных площадках. Наши регионы связывают давние культурные отношения, мы делали большое количество межмузейных совместных проектов, наши мордовские художники выставлялись в Пензенской галерее им. К.А. Савицкого, и сегодняшний спектакль - это следующий шаг культурного обмена.
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