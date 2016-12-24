«Арена» для Мордовии

Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?

На главном стадионе республики - «Мордовия Арене» - официально открыт Деловой комплекс. По замыслу, он увеличит коммерческую эффективность уникальнейшего спортивного сооружения, став центром проведения самых разнообразных мероприятий - от бизнес-форумов и презентаций до фотосессий и корпоративов. Тем более что имеющиеся возможности позволяют организовать их на высочайшем уровне.

Всего под коммерческую эксплуатацию выделено свыше 15 тысяч квадратных метров площадей. Здесь, в частности, имеется оснащенный современной аудио- и видеоаппаратурой конференц-зал на 170 посадочных мест, VIP-зал на 83 места (в том числе 20 президентских), 40 скайбоксов вместимостью от 8 до 30 человек. Также есть свой пресс-центр, оснащенный высокоскоростным интернетом и компьютерной техникой, торгово-офисные и складские помещения.

VIP-ресторан с отдельными кухонными комнатами способен одновременно принять до 700 гостей, а фитнес-зона прекрасно подходит для оздоровительных и развлекательно-обучающих занятий с детьми. При желании выставки, ярмарки и промоакции можно устроить, что называется, на свежем воздухе - на охраняемой территории в 8 га.

Как подчеркнул на церемонии открытия Делового комплекса министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов, построенная в прошлом году арена, несомненно, имеет огромный коммерческий потенциал. Ее мощная инфраструктура, удобное расположение позволяют развивать не только очевидное спортивное направление, но и бизнес-проекты. Благо мировая практика свидетельствует о том, что максимальная отдача достигается лишь при многофункциональном использовании объекта. «Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы крупнейшее спортсооружение региона успешно функционировало и приносило ощутимую пользу», - отметил глава ведомства.

По мнению директора «Мордовия Арены» Андрея Кочеткова, стадион, конечно же, предназначен, в первую очередь, для проведения футбольных матчей. Но игры не могут проходить ежедневно. «Надеемся на интерес со стороны бизнес-сообщества. Ведь это - территория победителей», - заявил он.

«Надо налаживать продуктивное сотрудничество и взаимодействие», - резюмировал руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин.



Напомним, что согласно утвержденной федеральным правительством Концепции наследия мундиаля «Мордовия Арена», равно как и аналогичные стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре, должна быть безвозмездно передана в собственность региона уже в нынешнем году. При этом российский бюджет по-прежнему обязуется покрывать расходы на эксплуатацию - в 100-процентном объеме в 2019-м и в 95-процентном - в течение 2020-2023 годов. За это время, как ожидается, регионы изыщут дополнительные источники финансирования спортивных сооружений, а в идеале - переведут их на самоокупаемость.

Такая схема, с одной стороны, дает территориям время для поиска наиболее оптимальных вариантов использования стадионов, а с другой - не позволяет этот поиск затягивать до бесконечности. Ведь обслуживание и содержание той же «Мордовия Арены» ежегодно обходятся в 300 миллионов рублей. Так, в текущем году на это будет выделено 275,9 миллиона, в следующем - 287,9 млн, а в 2021-м - почти 299,2 млн рублей.

Как следует из документа, благодаря огромному инфраструктурному потенциалу стадионы могут получать доходы в первую очередь от проведения футбольных матчей (в том числе - международных) и прочих спортивных, культурно-массовых и концертных мероприятий. А также - от спонсорских и благотворительных акций, встреч с болельщиками, театральных и музыкальных фестивалей, экскурсий и лекций для школьников. Помимо того, допускается создание на существующей базе музеев истории спорта, отдельных его дисциплин, мультимедийных и копийных выставок, тематических экспозиций.

Свободные же помещения и примыкающие территории разрешается сдавать в кратковременную или долговременную аренду предприятиям общественного питания, торговли и сферы услуг, спортивным и оздоровительным организациям или под офисы.

Не исключается, наконец, и некоммерческое использование площадей для размещения детско-юношеских спортивных школ и центров, региональных и межрегиональных футбольных ассоциаций или даже органов государственной и муниципальной власти, непосредственно отвечающих за развитие спорта.



Исходя из опыта «мундиальных» объектов, уже перешедших на баланс регионов (в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи), становится ясно, что добиться достижения поставленных целей будет совсем не просто. На сегодняшний день более или менее стабильные финансовые показатели демонстрируют лишь стадионы, регулярно принимающие матчи с участием «топовых» команд российской Премьер-лиги, да еще «еврокубковые» встречи. Игры «Зенита», например, почти всегда проходят с аншлагом. То же можно сказать о «Спартаке», имеющем солидную армию фанатов, в чуть меньшей степени - о «Рубине», чьи домашние встречи болельщики посещают весьма охотно.

Кстати, главный клуб нашей республики в период его успешного выступления в РФПЛ - РПЛ тоже не мог пожаловаться на отсутствие зрительского интереса. С тех пор, правда, много воды утекло. Сегодня команда занимается преимущественно поиском путей решения возникающих проблем, что, естественно, сказывается и на количестве продаваемых билетов.

Ситуация усугубляется еще и тем, что у ФК «Мордовия» нет титульного спонсора. Потому основной груз забот ложится на плечи региональной казны. А ее возможности, понятно, сильно ограничены. Вопрос: стоит ли при таком раскладе стремиться вновь попасть в элитный дивизион российского футбола? - остается открытым.

Есть, однако, и другой момент, о котором и спортивные функционеры, и тренеры, да и сами футболисты предпочитают деликатно умалчивать. Дело в том, что по каким-то неведомым причинам наша команда играет на «Мордовия Арене» порой даже хуже, чем на выезде. Вроде бы и обязана она побеждать. Но в лучшем случае удается избежать поражения.

Впрочем, и регулярные победы примы республиканского футбола в российском первенстве вряд ли сильно помогут стадиону стать самодостаточным. Две-три игры в месяц погоды наверняка не сделают. Значит, нужно активнее использовать основной козырь арены - ее соответствие мировым стандартам, способность проводить матчи и турниры межрегионального, всероссийского, европейского, а то и глобального масштаба. Первая такая встреча - России и Сан-Марино в рамках отборочного турнира Евро-2020 - со всех точек зрения оказалась удачной. А уж рекордное количество забитых мячей наверняка станет стимулом для сборной и болельщиков еще раз посетить Саранск. Если же и «молодежка» выступит здесь не менее успешно, слава «везучей» нашей арене обеспечена.

Большим подспорьем для стадиона также может стать решение ФК «Тамбов» о переносе в Мордовию своих стартовых домашних матчей в РПЛ. Накопленный опыт будет весьма полезен в дальнейшем, при организации товарищеских встреч, корпоративных, детско-юношеских или женских турниров. То есть в тех случаях, когда требуется нейтральная площадка с уже готовой сопутствующей инфраструктурой - транспортной, гостиничной, тренировочной. Весьма перспективной с данной точки зрения представляется и отраженная в концепции идея создания на базе «мундиальных» стадионов детских футбольных школ и академий. Ведь при успешной ее реализации в стране появится целая сеть активно взаимодействующих между собой спортивных учреждений.

Небольшой, но стабильный доход могут приносить экскурсии по объектам прошедшего чемпионата. Хотя потенциал этого направления переоценивать определенно не стоит. Бесспорно, нынешний министр спорта РМ Александр Савилов многое может поведать об истории строительства «Мордовия Арены», проходивших здесь матчах, специфике функционирования различных технических систем и служб, вспомнить массу интересных историй. Вот только у него сегодня и без того забот хватает. Потому далеко не факт, что рассказы штатных экскурсоводов будут столь же интересными и увлекательными.



Опять-таки, из-за далеко не самого оптимального соотношения вместимости стадиона к численности населения Саранска, сравнительно невысоких заработков граждан «Мордовия Арене» трудно рассчитывать на проведение регулярных концертных или театральных фестивалей, массовых культурно-досуговых мероприятий. Лишним подтверждением тому является недавний отказ группы «Ленинград» от концерта в мордовской столице в рамках своего прощального тура по стране. Теоретически можно, конечно, предположить, что когда-нибудь здесь выступят звезды первой величины. Но смогут ли они собрать в Саранске многотысячную аудиторию? Что же касается масштабных театральных постановок и песенных праздников, то их режиссеры обычно предпочитают натуру более колоритную - древние соборы, памятники истории и культуры, живописные природные парки.

С учетом всех этих факторов открытие Делового комплекса на «Мордовия Арене» можно назвать шагом в верном направлении. В самом деле, ныне практически все стадионы строятся с явным прицелом на их коммерческую эксплуатацию - в качестве бизнес-центров, выставочно-ярмарочных павильонов, конференц-залов, гостиниц, а то и… жилых помещений. Причем чаще всего подобные механизмы работают, что называется, в единой связке.

Наш стадион, в общем-то, соответствует современным тенденциям. Рядом находятся микрорайон «Юбилейный», торгово-развлекательный комплекс, магазины, детские сады, зоны отдыха, экопарк. Есть прямая дорога до аэропорта, объездная магистраль, позволяющая быстро добраться до крупного железнодорожного узла.

Не хватает пока разве что сущей мелочи - достаточного количества инициативных предпринимателей. Ну, да они наверняка появятся. Как, вероятно, и инвесторы, готовые вложить средства в дальнейшее развитие главной спортивно-деловой арены республики.