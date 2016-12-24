Артём Здунов оценил реализацию инвестиционных проектов на предприятии «ВКМ-Сталь»

Глава Мордовии Артём Здунов оценил реализацию инвестиционных проектов ООО «ВКМ-Сталь» - литейного комплекса «РМ Рейл», ведущего производителя грузового подвижного состава России. Лидер региона обсудил программу развития предприятия с управляющим директором Николаем Чаловым.

«ВКМ-Сталь» продолжает реализацию стратегического проекта, который в 2024 году первым в Мордовии и первым в российском железнодорожном машиностроении заключил специальный инвестиционный контракт СПИК 1.0. По соглашению между Минпромторгом России, Мордовией и компанией «РМ Рейл», «ВКМ-Сталь» вложила около одного миллиарда рублей в расширение мощностей. Оборудованы производственные линии, начался выпуск высокоточного литья, планируется создание более 120 технологичных рабочих мест.

В рамках второго этапа планируется модернизация цеха №1. Она предполагает обновление литейных конвейеров и формовочных машин. За счет этого предприятие сможет существенно нарастить мощности плюс улучшить условия труда.

На протяжении последних лет предприятие стабильно обеспечивает рост производства: в 2025-м объем выпуска продукции планируется увеличить на 10% по сравнению с 2024 годом. Речь идет о крупном, среднем и мелком литье, которое способно конкурировать не только на российском, но и на мировом рынках.

Достижение целевых показателей эффективности позволяют бизнесу пересматривать социальную политику. В течение 2024-2025 годов заработная плата в «РМ Рейл» увеличивалась трижды. Средняя зарплата на «ВКМ-Стали» – 98 тысяч рублей. Расширяются меры социальной поддержки и объем мотивационных выплат, действует жилищная программа, для сотрудников предусмотрено санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание, премии за профессионализм и за преданность компании.

Артём Здунов отметил: «Самый важный результат - молодежь возвращается, чтобы жить и работать в родной республике. Это еще раз доказывает, что в Мордовии можно строить карьеру, создавать семьи, достойно воспитывать детей».

Средняя численность коллектива «ВКМ-Стали» – порядка трех тысяч человек. Николай Чалов подчеркнул: «Для нас принципиально важно, что освоение инвестиционных проектов наряду с решением задач по увеличению производственных объемов позволяет создавать новое качество условий труда тех, кто выбрал своим работодателем литейное предприятие».