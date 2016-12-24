В Старом Шайгове установили памятник Героям СВО

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
На центральной площади села Старое Шайгово установлен памятник участникам специальной военной операции.
«Мы установили символ нашей Вечной памяти и уважения к тем, кто, не щадя себя, встал на защиту Родины. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Но это только начало. Мемориальный комплекс будет расширен. В будущем здесь появятся стелы с именами всех уроженцев района, отдавших свои жизни за Отечество в период специальной военной операции. Это станет местом, где каждый сможет прийти и отдать дань памяти героям», - сказал глава Старошайговского района Геннадий Мухин.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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