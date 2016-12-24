В Саранске опубликовали афишу праздничных мероприятий в День Победы

Акция «Сад Памяти»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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