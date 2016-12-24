В Доме Республики обсудили развитие гостиничной отрасли Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 6 мая встретился с руководителем гостиничного направления Корпорации «Кошелев», генеральным директором отеля Radisson Hotel & Congress Center Saransk Алексеем Стешиным. Обсуждались итоги работы отеля и гостиничной отрасли в целом в минувшем году и первом квартале текущего.

Отметим, что в настоящее время Radisson Hotel & Congress Center Saransk – это четырехзвездочный отель с самым большим номерным фондом и конгресс центром в столице Мордовии, а также локация для проведения многих деловых и событийных мероприятий, приема официальных делегаций республики.

В ходе встречи речь шла о проведении мероприятий в рамках стратегии развития туристического трафика, которую отель реализует совместно с Союзом гостеприимства Мордовии. Алексей Стешин от всего гостиничного сообщества региона выразил благодарность руководству республики – Мордовия один из немногих субъектов, где не был введен туристический налог. Это благодатно сказывается на развитии отрасли.

Также обсуждалось наращивание потенциала по направлению халяль. В частности, Алексей Стешин рассказал, что спикеры отеля выступят на Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum», который пройдет в середине мая в Казани. Они поделятся опытом, как стандарты халяль способствуют росту турпотока в регион.

Было отмечено, что отель трижды становился победителем и финалистом премии в сфере гостеприимства Russian Hospitality Awards. Вручение главной премии в сфере гостиничного бизнеса традиционно проводится в Москве. Сейчас рассматривается вопрос о проведении финала премии в 2026 году в Саранске.