Культуру - в массы!

«Вам положена компенсация в шесть миллионов!»
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Владимир Мединский ознакомился с перспективами развития культурно-досуговой сферы Мордовии
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...