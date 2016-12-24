Культуру - в массы!

Владимир Мединский ознакомился с перспективами развития культурно-досуговой сферы Мордовии

В ходе рабочей поездки в Москву Глава Мордовии Владимир Волков встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. Главными темами беседы стали вопросы создания культурно-туристического центра в Темникове, строительства и реновации сельских домов культуры.

Прежде всего руководитель региона поблагодарил федеральное ведомство за помощь в реставрации объектов культуры в Саранске. В особенности - при подготовке и проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и мероприятий, приуроченных к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. «Мы многое сделали вместе, - отметил Владимир Волков. - При финансовой поддержке по линии министерства построены и отремонтированы, например, музейно-архивный комплекс, шесть театров и 13 районных центров культуры».

Огромным подспорьем для республики стал и инициированный Президентом страны национальный проект «Культура», в рамках которого предполагается открыть еще не менее 20 ДК, плюс - муниципальные модельные библиотеки в Саранске, Атяшевском, Большеберезниковском и Теньгушевском районах, виртуальный концертный зал в Ковылкине, а также другие объекты соцкультбыта.

Сразу 11 типовых домов культуры планируется построить в сельских населенных пунктах Мордовии. «Они должны стать именно центрами культурной жизни, местами для встреч, общения и творчества, - подчеркнул Глава Мордовии. - При этом, конечно же, важно, чтобы они не просто красиво и современно выглядели, но и были наполнены богатым внутренним содержанием, одинаково актуальным и интересным для представителей всех поколений».

А вот для небольших сел и поселков предполагается приобрести 13 передвижных клубов - то есть фургонов с многофункциональными сценами, киноустановками и экранами. Пользуясь случаем, Владимир Волков попросил ускорить сроки реализации данного проекта, поскольку интерес к нему постоянно растет.

Помимо того, с Владимиром Мединским рассмотрены возможности проведения на территории региона совместных с федеральными структурами мероприятий. Зашла речь и о развитии культурно-туристического потенциала Темникова. «Это, без преувеличения, уникальное место, где находится масса природных и архитектурных памятников, есть знаменитый Санаксарский монастырь и похоронен прославленный флотоводец Федор Ушаков. Мы планируем создать там культурно-туристический центр, предложив гостям множество интереснейших маршрутов. Надеюсь, Министерство культуры России поддержит наши усилия», - сказал Глава РМ.