В Государственном театре кукол РМ идет реконструкция

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Мордовия до 2024 года получит почти 260 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Об этом заявила заместитель Министра культуры РФ, администратор нацпроекта Ольга Ярилова на встрече с Министром культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолием Чушкиным.
- Уже в этом году в рамках нацпроекта республике предусмотрены более 80 миллионов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, а также 41 миллион рублей на капитальный ремонт Государственного театра кукол, – подчеркнула она.
По ее словам, выделенные до 2024 года средства также пойдут на обеспечение муниципалитетов специализированным автотранспортом для обслуживания жителей малых городов и сельских территорий и приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств и училищ.
В свою очередь, Анатолий Чушкин отметил, что Государственный театр кукол не ремонтировался уже более 40 лет, и поблагодарил Минкультуры России за усилия, прикладываемые для комфортного вхождения регионов страны в нацпроект.
«Главная задача, которую предстоит решить в рамках национального проекта «Культура», – сделать отрасль максимально востребованной и доступной. Ведь именно культура обеспечивает надежную связь между поколениями и народами. И это очень важно для жителей нашей национальной республики – Республики Мордовия», – заключил он.
Даже во время закрытого сезона жизнь в Государственном театре кукол РМ кипит. Вот только речь идет не о спектаклях и не о репетициях. Вместо красочных афиш на его стенах содранная краска - производится ремонт здания в рамках нацпроекта «Культура».
Сейчас идет первый этап на пути к новому и комфортному помещению, в которое скоро вернутся работники и юные зрители. Рабочие активно занимаются демонтажем внешних и внутренних конструкций здания.
Государственный театр кукол Республики Мордовия – один из девяти учреждений культуры в стране, которые в этом году будут капитально отремонтированы. Ремонт затронет каждый уголок старого здания. Будет произведена замена отопительной и вентиляционной систем. Сантехническое и электрооборудование также подвергнутся обновлению. Будут произведены ремонт крыши и обновлены коммуникации. Фасад здания будет не только красиво облицован, но и утеплен. Работников сцены и зрителей порадуют улучшенные освещение и акустика за счёт новейшего оборудования.
Мест в зрительном зале станет чуть меньше, но на замену старым сиденьям придут новые кресла-трансформеры. При этом некоторые элементы театра останутся не тронутыми. Строители сохранят объемную роспись в фойе и цветные витражи стрельчатых окон – визитную карточку театра.
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