За радостью - на выставку Юлии Кузнецовой

Лето, солнце, жара. Хорошо, если вы в отпуске или скоро отправитесь отдыхать, но если до отпуска еще далеко и вам просто необходимо второе дыхание, обязательно зайдите в музей Эрьзи. На прошлой неделе в зале временных экспозиций открылась персональная выставка замечательного самарского художника Юлии Кузнецовой «Воспевая радость» - выставка, которая освежит ваши чувства и вдохновит на добрые дела.

- Валентин Серов сказал: «Хочется писать отрадное», - говорит Юлия Кузнецова на открытии своей персональной выставки. - То, мимо чего обычный человек пробегает, а художник останавливается. Я привезла в Саранск 65 полотен, посвященных Самарской Луке, самарскому пейзажу, самарским знаковым местам, храмовой архитектуре, уходящей Самаре, цветам…

Запечатлевать уходящую Самару, старые дома - одно из направлений творчества Юлии Кузнецовой. В этих картинах нет обреченности. Город развивается, растет, преображается, появляются новые дома, улицы… Но разве можно пройти мимо деревянного дома, здания, когда в каждом его гвозде, окне - жизнь и история, может быть, не одного поколения. Совсем скоро на его месте наверняка построят новое современное сооружение из стекла и бетона. Да, оно будет красивым, но с ним у людей не будет связано столько воспоминаний, они появятся позже. А пока старые дома живы, жива и их эпоха. И художник старается запечатлеть и старинные улочки Самары, и новый город, и храмовую архитектуру. Посетители выставки увидят известные места Самарской области - это Винновка, Ширяево, Красная Глинка, Царевщина…

По словам автора, она особенно любит переходящее состояние природы - раннюю весну, когда пробуждается природа, но еще лежит снег, когда буйная весенняя пора цветения переходит в лето, а осенью начинают золотиться кроны деревьев.

- Мне хочется показать необычные, мимолетные состояния природы, - говорит Юлия Кузнецова. - Восхищают природные явления - предгрозовое небо, внезапное солнечное буйство красок после ненастья, радуга, закат и рассвет. Нравится писать в период цветения, поскольку он быстро заканчивается.

Запечатлевать мимолетные состояния природы - это не просто отдавать дань их красоте, но и напоминать всем нам, что прекрасное рядом, надо только в суете дней не пропустить его.

Как признается сама Юлия, «цветы - это мой узнаваемый жанр, моя визитная карточка». На выставке вы увидите полевые цветы, роскошные розы в вазах, пионы, ирисы, цветущий абрикос, сирень, клумбы… Но ее натюрморты часто превращаются в картину с сюжетом: то же окно - как фон для букета, а за открытыми створками - перспектива с городским или деревенским пейзажем. «Жанр в жанре - это всегда интересная творческая задача», - говорит автор.

Вы увидите и изображения Волги, ее набережных, мостов. К слову, знаковой на выставке художница назвала работу «Обычный день на реке».

Журналисты «ВС» поинтересовались у художника, есть ли у нее желание писать не только Самару, но и, например, Саранск.

- Да, конечно, мне интересны география и ландшафт других городов - говорит Юлия Кузнецова. - Когда есть возможность, я всегда ее использую. Вечера была в Болдино, мне очень понравились болдинские пейзажи. В Саранске понравился вид на кафедральный собор Ушакова и старый храм рядом - Иоанно-Богословский собор, хотела бы его написать.

Честно говоря, очень хочется посмотреть на картину, которую напишет Юлия Кузнецова в Саранске. Ведь каждая ее работа согрета теплом и любовью, пишет она натюрморт, храм или природу. В ее работах много красок, много воздуха, много позитива. Художник использует импрессионистический пастозный мазок. Говоря простым языком, это такой толстый мазок, который сохраняет рисунок следов кисти, а потому картины получаются объемными, живыми, дышащими. Работы Юлии Кузнецовой лучше смотреть издалека, но в то же время хочется рассматривать вблизи каждый взмах кисти. Это некое волшебство, которое покоряет каждого зрителя. Работы Юлии Кузнецовой очень душевны, к ним хочется возвращаться еще и еще, разглядывать, любоваться... В них столько гармонии и умиротворенности, настроения радости и счастья, что понимаешь, иначе выставку и назвать было нельзя. «Воспевая радость» - это точно про Юлию Кузнецову.

Людмила АНЮТИНА