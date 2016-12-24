Болельщик из Пензы получил 15 суток за спринт во время матча Россия - Сан-Марино

Репортер

Матч сборной России с командой из Сан-Марино в Саранске запомнился не только полным стадионом и рекордным счетом на табло, но и рванувшим на поле болельщиком во время футбольного поединка. 
Позже выяснилось, что им оказался 36-летний болельщик из соседней Пензы Степан Кузьмин. Непонятно, каким образом юркий мужчина прорвался на поле сквозь стройные ряды многочисленных стюардов и выскочил на поле. Степан рванул к центральному кругу, попутно ловко уворачиваясь от сотрудников стадиона, которые рьяно кинулись ловить беглеца. В какой-то момент Кузьмин остановился, развернулся лицом к преследователям и стал ждать, когда запыхавшиеся стюарды до него добегут. Но расплата за спринт пришла со спины. Сзади на пензяка набросился и повалил на траву один из парней в желтых жилетах. Через мгновение на любителя бегать по полю во время матча навалились и другие стюарды. В дело вмешался капитан сборной России Артем Дзюба, он попросил сотрудников стадиона аккуратнее обращаться с болельщиком. Степана под руки вывели с поля. Позже футболисты сборной России и главный тренер Станислав Черчесов, комментируя эпизод с выбежавшим болельщиком, отмечали, что рывок на поле американской модели в купальнике во время финала Лиги чемпионов им понравился больше. 
9 июня Октябрьский суд Саранска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Кузьмина. Он обвинялся «в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно осуществлении действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории».
В суде Степан Кузьмин свою вину признал. В итоге суд назначил ему 15 суток ареста и наложил запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на 2 года.

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