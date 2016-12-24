Болельщик из Пензы получил 15 суток за спринт во время матча Россия - Сан-Марино

8 000 километров из Москвы в Пекин на велосипеде!
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ