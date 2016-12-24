В Саранске болельщик, выбежавший на поле во время матча Россия-Сан-Марино, получил пятнадцать суток ареста

Октябрьский районный суд Саранска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 36-летнего жителя Пензы Сергея Кузьмина.

Напомним, мужчина выбежал на футбольное поле «Мордовия-Арены» во время проведения матча сборных России и Сан-Марино. Гость из Пензы совершил забег через все поле, но был остановлен стюардами арены. На него был составлен административный протокол по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории». В судебном заседании он полностью признал свою вину.

Постановлением суда Кузьмину назначено наказание в виде административного ареста сроком на пятнадцать суток. Кроме того, на него наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 2 года.