Фестиваль «Театральное Приволжье» соберет лучшие спектакли студентов и школьников

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В Год театра в Приволжском федеральном округе реализуется новый общественный проект – окружной фестиваль «Театральное Приволжье». Этот проект стартовал 27 марта 2019 года – в Международный день театра в Нижнем Новгороде. Он создан по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Как рассказала первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина, конкурс вызвал большой интерес среди творческих коллективов региона. По ее словам, окружной фестиваль «Театральное Приволжье» призван вовлечь молодежь в театральную среду для расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.
«Фестиваль включает региональные этапы, где определятся сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Лучшие спектакли будут показаны по региональным телевизионным каналам, а также доступны для просмотра и оценки на специально созданном сайте фестиваля», — добавила Светлана Баулина. В качестве примера она назвала заявки коллективов МГПИ им. М.Е. Евсевьева (спектакль «Зима»), МГУ имени Н.П.Огарева («Лекарь поневоле»). Также участвуют школьные (детские) театральные коллективы и детские театральные студии: участники детской театральной студии «Отражение» МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» представили спектакль «Тимур и его команда», детская театральная студия «Золотой апельсин» ДМШ №4 им. Л.И.Воинова представила сразу два спектакля — «Тройка с минусом» и спектакль по пьесе Ирины Бодраченко «Непослушные котята».
Заявки будут приниматься по 31 июля, жюри выберет по одному победителю среди студентов и школьников. Затем начнется окружной этап.
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