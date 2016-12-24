Фестиваль «Околица» порадовал любителей русских народных песен

24 мая на базе Центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова с. Кочелаево Ковылкинского района состоялся Межрегиональный фестиваль русской народной песни «Околица», который проводился в рамках Дня славянской письменности и культуры и Межрегионального этнокультурного проекта «Территория традиций («Кой юрт»).

Мероприятий в этот день было много. Сначала для гостей фестиваля провели экскурсию по дому-музею художника Ф.В. Сычкова. В фойе Центра русской культуры посетители могли увидеть выставку национальных костюмов «Сарафан». На улице возле памятника Ф.В. Сычкову была организована выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества, на которой зрители познакомились с искусством мастеров по бисероплетению, вышивке, живописи, изготовлению гончарных изделий, и других видов творческих работ. Народный мастер В.Ф. Баранов дал мастер-класс по крапивному ткачеству, в ходе которого был показан весь творческий процесс — от заготовки сырья до изготовления изделий.

Не пустовала и спортивная площадка «Русская забава». Здесь дети и подростки смогли продемонстрировать свою ловкость и находчивость в проведении русских народных подвижных игр.

Особой популярностью у гостей праздника пользовалась выставка-дегустация блюд и напитков русской национальной кухни. Здесь можно было познакомиться с рецептами приготовления самых различных блюд русского стола, отведать некоторые из них.

Затем на сцене Центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова развернулось тематическое представление на тему празднования Дня славянской письменности и культуры. Участники Межрегионального фестиваля русской народной песни «Околица» исполняли русские народные песни, радуя зрителей самобытной манерой исполнения, красочностью старинных русских костюмов. Зрители громко аплодировали аутентичному фольклорному ансамблю «Дубравушка» (руководитель Надежда Гренадёрова) из с. Слободские Дубровки Краснослободского района, в исполнении которого прозвучали самобытные народные песни. Особенно запомнилось всем многоголосные русские лирические народные песни, которые исполнили a`cappella: народный вокальный ансамбль «Мокшане» из Ковылкинского района и народный вокальный ансамбль «Сударушка» из Кочкуровского района. Особенной манерой исполнения песен удивили сельские творческие коллективы: народный ансамбль русской песни «Субботея» из с. Новая Потьма, вокальный ансамбль «Задоринка» из с. Парапино, вокальный ансамбль «Надежда» из с. Восход, ансамбль народной песни «Красава» из с. Жуково. Особенно ярко прозвучали в исполнении вокальных ансамблей и эстрадные обработки русских народных песен. Праздник прошел душевно, люди с удовольствием слушали народные песни, знакомились с народными традициями и творчеством. Как признавались гости фестивали, теперь они с большим нетерпением будут ждать следующей встречи с фестивалем русской народной песни «Околица».