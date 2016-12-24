Фестиваль русской народной песни «Околица» ждет гостей

Забили на все!
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...