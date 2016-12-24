Фестиваль русской народной песни «Околица» ждет гостей

С 24 мая по 13 июля в Мордовии будет проходить Межрегиональный этнокультурный транзит «Территория традиций» («Кой юрт»). Праздничные мероприятия состоятся в четырех муниципальных районах республики, правда, в разные дни.

24 мая в рамках Дня славянской письменности и культуры в республике состоится первое мероприятие творческого проекта - Межрегиональный фестиваль русской народной песни «Околица». Он пройдет в Кочелаевском центре русской культуры имени Ф.В. Сычкова.

В этот день на многих концертных, выставочных, обучающих, игровых интерактивных площадках села Кочелаево запланировано множество мероприятий. В межрегиональном фестивале русской народной песни «Околица» примут участие этнографические, фольклорные, вокальные коллективы и солисты, исполняющие русские народные песни, частушки, из муниципальных районов республики и регионов Российской Федерации.

Во время праздника состоится межрегиональный этнопленэр молодых художников «Живые традиции предков». Зрители смогут посетить выставку коллекций национальных костюмов «Сарафан» и выставку изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества, принять участие в детских национально-спортивных соревнованиях «Русская забава» и продегустировать блюда русской кухни. Для гостей фестиваля будет организован мастер-класс по крапивному ткачеству.

Каждый сможет побывать в атмосфере подлинной русской празднично-обрядовой культуры, услышать старинные русские песни, поговорить с местными старожилами. Начало праздника в 10.00.

На фестивале предусмотрена и образовательная программа:

- экскурсия в Дом-музей художника Ф.В. Сычкова;

- республиканский круглый стол «Слово, которое объединяет народы»;

- республиканский конкурс научно-исследовательских работ «Славянская душа» и муниципальный конкурс сочинений «Мой родной край - Мордовия».

Следующая остановка Межрегионального этнокультурного транзита «Территория традиций» («Кой юрт») - село Лямбирь, где 8 июня состоится национально-фольклорный праздник Сабантуй. О его программе еженедельник «Вечерний Саранск» расскажет в ближайших номерах.