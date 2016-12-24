Ретровечер в театре «Крошка»

Театр кукол ассоциируется у всех с детскими спектаклями, ведь именно в театр кукол ведут родители своих малышей на первое представление. Здесь оживают не просто герои сказок, здесь куклы умеют говорить. Ребята вырастают и забывают про кукольный театр до тех пор, пока у них самих не появляются дети. Однако в Саранске в кукольный театр могут ходить и взрослые. Детский центр театра и кино «Крошка» имеет в своем репертуаре и спектакль «Выходили бабки замуж», рассчитанный на взрослую аудиторию. На прошлой неделе состоялся очередной показ этой лирической постановки о жизни пожилых людей. Время жизни летит очень быстро, быстро меняется и наш быт. Как жили сегодняшние пенсионеры в молодости, в какой обстановке, какие вещи их окружали, какую музыку они слушали - для многих это просто картинки в книгах или кадры в кино. Чтобы лучше понять пожилых людей, узнать, в каких условиях проходила жизнь предыдущих поколений, сотрудники театра «Крошка» организовали перед спектаклем ретровечер.

В фойе театра на нескольких столах расположились вещи начала и середины 20 века.

- У нас в композиции есть предметы и 1900 года, и более ранние работы, - рассказывает помощник режиссера театра «Крошка» Ольга Андронова. - Здесь фотоальбомы родителей наших сотрудников (1951 и 1959 годов), книги 1917 года и 1899-го. Все книги - из семейных архивов. У нас даже есть газета 1900 года! На выставке и швейная машинка 1908 года, и самовар из тех времен, и скатерть, связанная вручную, и фотографии. Причем фотографии той бабушки, которая вышивала эту самую скатерть. На столе стоят подсвечники, на стуле лежит лоскутное одеяло, сделанное в 1944-м... Мы хотим показать, в каких условиях раньше жили, чем занимались в свободное время, какие утюги держали в руках. Посмотрите, в них накладывали уголь, чтобы гладить. Вы попробуйте поднять этот утюг! Он очень тяжелый, чугунный.

Рядом расположились проигрыватель грампластинок, самовар, часы и статуэтки… Звучит музыка тех лет. Надо, чтобы современное поколение увидело, как жили наши бабушки и дедушки, хоть немножечко ощутило эту историю. Мы постарались всем коллективом - от уборщиц до директора - создать эту композицию. Спектакль «Выходили бабки замуж» - о пенсионерах, и этим спектаклем мы хотим отдать дань нашим родителям, бабушкам и дедушкам.

Пришедшие в этот вечер в театр «Крошка» могли сфотографироваться в ретрофотозоне и увидеть выставку марионеток. А еще здесь были угощения и вкусный кофе.

- Перед спектаклем у нас очень интересная программа, - продолжает тему директор Городского детского центра театра и кино «Крошка» Раиса Крайнова. - Мы будем ее только расширять. Думаю, сегодня немного не хватило времени на танцы, желающих потанцевать оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Мы, если честно, не ожидали, что зрители в таком количестве захотят вальсировать! Наши девочки старались создать атмосферу тех лет, несколько человек пришли в платьях, сшитых по моде сороковых, причем образ был выдержан от туфель до прически. В преддверии 9 Мая мы должны вспомнить то поколение.

Спектакль «Выходили бабки замуж» в постановке Оксаны Постевка очень понравился многочисленной публике, пришедшей в этот вечер в театр. Зрители долго аплодировали стоя. Очень странное ощущение, когда о судьбе людей рассказывают куклы - маленькие, забавные, каждая со своим характером. У каждой из героинь - своя история, свои жизненные испытания. Жизнь прожить - не поле перейти. Почему-то некоторые думают, что пенсионерам в жизни ничего не надо, они все видели, все знают… Но это не так. Каждому, даже людям в возрасте 80+, хочется человеческого тепла и внимания. И эти маленькие куклы лишь напоминают нам, насколько хрупки и беззащитны бывают пожилые люди. У них даже примерка туфельки может привести к травматологу. «Тепла вам не хватает» - несколько раз звучит со сцены. Так кто же согреет наших пенсионеров, кто их выслушает, поговорит, утешит? Кто поможет тем, у кого за плечами долгие годы работы, жизнь в войну, после войны… И тем не менее они сохранили и молодость души, и чувство юмора. Некоторые зрители после спектакля смахивали слезы. И это говорит о постановке лучше всяких слов.

- Мы планируем еще спектакли для взрослых, - говорит директор театра Раиса Крайнова. - У нас есть еще один спектакль для взрослых - «Морфий» - по Булгакову. Появление спектаклей для взрослых зависит и от желания режиссера-постановщика. Если появится такое желание - мы его будем только приветствовать. Думаю, мы будем идти в этом направлении, коллектив в этом заинтересован. В таких спектаклях интересно играть молодежи, взрослым актерам, они растут, им хочется попробовать себя и в этом амплуа. Но мы должны делать спектакли и для малышей, это наша основная аудитория.

- Закрывать театральный сезон будем 1 июня премьерой спектакля «Лиса и дрозд», - делится планами помощник режиссёра Ольга Андронова. - Это русская народная сказка, ставим по пьесе Супонина. Дети увидят сказку про доверчивого дрозда и хитрую лису. Маленькая смешная и забавная история рассчитана на детей старше трех лет. Сейчас идут последние репетиции спектакля. Мы всех ждем в нашем театре «Крошка»!

Людмила АНЮТИНА