На фестивале «Играй, гармонь!» назвали лауреатов

Культура

3 марта в Республиканском дворце культуры состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Играй, гармонь!». Праздник начинался уже в фойе, здесь можно было увидеть матрешки, магниты, брелоки, куклы и другие поделки, сделанные руками народных умельцев. Рядом звучали частушки под гармошку, некоторые зрители, пришедшие на фестиваль, заслушавшись, даже забывали сдать одежду в гардероб. 
В фестивале «Играй, гармонь!» принимали участие не только жители сел и городов Мордовии, но и гости из Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей. Только в отборочном этапе приняли участие около 300 гармонистов и коллективов. И это не может не радовать, ведь гармонь - это душа России. 
От имени Главы Мордовии Владимира Волкова с приветственным словом выступил министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин. Он отметил, что культура объединяет народы, а фестиваль «Играй, гармонь!» очередное тому подтверждение.
- Желаю всем отличных эмоций, впечатлений. Заряжайтесь энергией, и пусть ее хватит на целый год, до следующего фестиваля, - пожелал присутствующим Анатолий Чушкин. 
Концерт длился несколько часов, со сцены звучали лирические песни, романсы, частушки, авторские песни и народные, причем на разных языках. Зрители аплодисментами поддерживали каждого выступающего, атмосфера была задушевная, ноги несли в пляс.
Ну а победителями в различных номинациях в этом году стали: 
- Анна Кукушкина из Темниковского района - лучшая исполнительница,
- ансамбль народной песни «Забава» из Ковылкинского района назван лучшим вокальным ансамблем,
- Алексей Макаев из Торбеевского района признан лучшим гармонистом-аккомпаниатором,
- Виктор Сильдушов из Рузаевского района стал лучшим гармонистом-любителем,
- Николай Лудин из Нижегородской области победил в номинации «Гармонист-профессионал»,
- ансамбль гармонистов им. Серафима Учуваткина - лучший в номинации «Ансамбль гармонистов».
В номинации «Поющий гармонист» второе место жюри присудило ичалковскому артисту Ивану Барышникову (первого места не было).
Главный приз - Гран-при Открытого межрегионального, республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!» - получил зубово-полянский ансамбль гармонистов «Добрые молодцы» под руководством заслуженного работника культуры РМ Вячеслава Криволапова. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Дело «героиновых королей»

Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $

Силовики ударили по «Свидетелям»

6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
«И Швец, и жнец...»

Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода

Конкурс красоты

№9  Кристина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу