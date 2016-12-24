На фестивале «Играй, гармонь!» назвали лауреатов

3 марта в Республиканском дворце культуры состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Играй, гармонь!». Праздник начинался уже в фойе, здесь можно было увидеть матрешки, магниты, брелоки, куклы и другие поделки, сделанные руками народных умельцев. Рядом звучали частушки под гармошку, некоторые зрители, пришедшие на фестиваль, заслушавшись, даже забывали сдать одежду в гардероб.

В фестивале «Играй, гармонь!» принимали участие не только жители сел и городов Мордовии, но и гости из Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей. Только в отборочном этапе приняли участие около 300 гармонистов и коллективов. И это не может не радовать, ведь гармонь - это душа России.

От имени Главы Мордовии Владимира Волкова с приветственным словом выступил министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин. Он отметил, что культура объединяет народы, а фестиваль «Играй, гармонь!» очередное тому подтверждение.

- Желаю всем отличных эмоций, впечатлений. Заряжайтесь энергией, и пусть ее хватит на целый год, до следующего фестиваля, - пожелал присутствующим Анатолий Чушкин.

Концерт длился несколько часов, со сцены звучали лирические песни, романсы, частушки, авторские песни и народные, причем на разных языках. Зрители аплодисментами поддерживали каждого выступающего, атмосфера была задушевная, ноги несли в пляс.

Ну а победителями в различных номинациях в этом году стали:

- Анна Кукушкина из Темниковского района - лучшая исполнительница,

- ансамбль народной песни «Забава» из Ковылкинского района назван лучшим вокальным ансамблем,

- Алексей Макаев из Торбеевского района признан лучшим гармонистом-аккомпаниатором,

- Виктор Сильдушов из Рузаевского района стал лучшим гармонистом-любителем,

- Николай Лудин из Нижегородской области победил в номинации «Гармонист-профессионал»,

- ансамбль гармонистов им. Серафима Учуваткина - лучший в номинации «Ансамбль гармонистов».

В номинации «Поющий гармонист» второе место жюри присудило ичалковскому артисту Ивану Барышникову (первого места не было).

Главный приз - Гран-при Открытого межрегионального, республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!» - получил зубово-полянский ансамбль гармонистов «Добрые молодцы» под руководством заслуженного работника культуры РМ Вячеслава Криволапова.