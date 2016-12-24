«Русская Масленица» начнется в музее Эрьзи

Бес попутал!
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...