«Русская Масленица» начнется в музее Эрьзи

Масленица - один из любимых народных праздников, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Наши предки считали, что тот, кто не ест и не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно. В этом году праздник приходится на 4-10 марта. Музей Эрьзи подготовил к Масленице специальную выставку, которая так и называется «Русская Масленица». Откроется она уже 27 февраля.

Пришедшие на выставку посетители увидят произведения живописи из фондов музея, мастерских современных художников Мордовии, а также из частных коллекций.

- Масленица является отражением русской души - широкой, щедрой и напевной, - рассказывает куратор выставки Наталья Осянина. - Яркое народное гулянье не раз становилось сюжетом для произведений изобразительного искусства. Вспомним «Взятие снежного городка» В.И. Сурикова, «Масленицу» Б.М. Кустодиева. К теме Масленицы в 1970-1980-х годах обращались такие художники нашего края, как Анатолий Мисюра («Весенний праздник»), Петр Зубанков («Проводы зимы в Макаровке»), а в наше время - Юрий Дырин («Мужик и ряженый»), Анатолий Баргов («Зимний Суздаль»), Елена Ефремова («Масленица»). По своему внутреннему строю к этой тематике близки работы Степана Короткова («Солнце. Четвёртый день творения»), Людмилы Колчановой («Золотой сюлгам»), Светланы Нестеровой («Русская песня»).

Поэзию русского пейзажа с его скромными, но такими родными и близкими мотивами весеннего пробуждения природы передают картины классиков пейзажной живописи Мордовии Владимира Захватова («Начало марта»), Владимира Петряшова («Весна в деревне»), Малика Ямбушева («Весенний день»). Представленные на выставке произведения относятся к разным жанрам, художественным направлениям и творчески индивидуальны. Но в каждом полотне мы ощущаем любовь авторов к многовековой истории России, красоте родной земли.