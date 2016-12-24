Андрей Малахов: «Если ко мне приходят гости, то они смотрят не на картины, а на полочку с моими наградами»

Перед Днем защитника Отечества в Москве прошло вручение наград мужчинам из списка «100 самых стильных» по версии журнала GQ. Мероприятие, как это принято, снова проходило в необычном месте. Если в прошлом году для вручения этих же наград был выбран недавно открывшийся Центральный рынок столицы, то в этот раз все проходило в здании трамвайного депо - теперь уже бывшего. Здесь в ближайшее время будет открыто модное место для встреч и свиданий, а пока его «обживали» стильные мужчины и женщины.

Одним из первых гостей церемонии стал ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев. И хотя в этот вечер он не был номинирован на премию, но все же со свойственным ему юмором утверждает, что по части этой премии на телевидении ему нет равных.

- У меня нет конкурентов - я самый стильный! - сообщил, улыбаясь, сам Дмитрий.

Поздравить самых стильных мужчин пришли, конечно же, прекрасные дамы. Среди гостей были замечены телеведущие Екатерина Одинцова, Елена Летучая, Мария Ивакова, Марианна Максаковская, актрисы Виктория Толстоганова, Ингрид Олеринская, Мария Шумакова и многие другие красавицы и модницы.

В этот вечер среди тех, кто поднялся на сцену за наградами, оказался Игорь Верник. Заслуженную награду получил и чемпион мира по джиу-джитсу Андрей Купреев. А следом за ним на сцену поднялся музыкант Feduk.

Не ушел без награды и Андрей Малахов. Телеведущий, выпускающий уже много лет подряд самые эпатажные передачи, сам всегда элегантен и галантен. Несмотря на скандальную ситуацию, которая сложилась несколько лет назад при переходе Малахова с одного центрального телеканала на другой, он умеет держать лицо и не влезать в скандалы, строго следя за своими манерами и речью.

- Андрей, при вашем загруженном графике удивительно, что вы смогли выбраться на мероприятие…

- Да, все так удачно сложилось, что я наконец-то могу быть на этой премии. Меня звали много раз, но, так как у меня съемки обычно заканчиваются после 10 вечера, я не успевал. Сегодня все вышло иначе: мне удалось завершить работу раньше на час, и я успел сюда и хотя бы посмотрел, как все это выглядит и происходит...

- Для награды уже придумали место?

- Конечно, будет стоять дома. Если ко мне приходят гости, то они смотрят не на картины современного искусства, которые висят на стенах, а на полочку с моими наградами. А потом еще с ними и фотографируются.

- В списке много различных фамилий. А вы, если без ложной скромности, можете назвать себя самым стильным?

- Скорее, нет. Но в силу своей профессии - из-за того, что у меня каждый день эфиры, - я понимаю, что надо выглядеть соответственно.

- А что в вашем представлении главное в стильном мужчине?

- Стильный мужчина, как мне кажется, - тот человек, который наслаждается процессом. Человек, который выбирает образ, продумывает его - и воплощает. А я, честно говоря, давно не был в магазине так, чтобы просто походить, посмотреть, что там болтается на вешалках, чтобы подобрать все в нужном мне стиле. Всё - на бегу. У меня есть стилист, который привозит мне вещи на съемку. Но вещи для работы и вещи для жизни - это все же разное…

- Спрошу у вас про женский стиль. В этом году предрекают, что у женщин в моде опять будут декольте, мини, высокие каблуки. Вас это радует?

- Мне кажется, что у меня в редакции девушки всегда носили всё обтягивающее и вещи, подчеркивающие фигуры. Так что они у меня всегда в моде и всегда вызывают восхищение у окружающих мужчин. Меня же лично восхищает моя супруга.

- Спрошу у вас про скандальный ролик, который недавно появился в сети. Сразу после праздника на телеканале «Пятница» в эфир выходит сериал «Мылодрама» с Сергеем Буруновым в главной роли. И вот в проморолике к этому проекту он нелицеприятно и даже с использованием ненормативной лексики говорит о некоторых телевизионных шоу. Названия, конечно, не звучат, но мы не знаем другого ведущего ток-шоу Андрея - а он произносит это имя. Вам не бывает обидно за подобные выходки?

- Сергей Бурунов - гениальный актер. Но мне кажется, что у него есть какой-то пунктик по поводу Андрея Малахова - это просто какая-то его фантомная боль! Мы его зовем каждую неделю к себе на передачу, приглашая на разные программы с различными темами. А он всегда отказывается. И то, что он произносит нашим редакторам, - это гораздо смешнее, чем то, что выложено в этом ролике. Так что ему придется смириться с тем, что мы и дальше будем ему звонить и приглашать к нам.

- Вернемся к стилю. Помните первую модную вещь, которую вы купили на свои первые деньги?

- Боюсь сейчас шокировать читателей. Если говорить про мегасупермодную вещь, то она была куплена, когда мне было 14 лет. Я сдал ягоды, которые мы собирали осенью. Это был 1988 год, и такой вид индивидуального предпринимательства был тогда, и тебе давали талон, с которым ты мог пойти и купить себе что-то такое, что в обычных магазинах не купишь. И я купил себе какую-то невероятно модную финскую куртку. У нее был вшит отражатель: ты шел по улице в темноте, и когда фары машины на эту полосу попадали, то ее видно было. Сейчас это обычное явление, у всех детей такие светоотражатели на верхней одежде, а тогда для нас это было нечто невероятное! Так вот, с этой курткой потом была интересная история. Я настолько был в восторге от этой вещи, что забыл снять с нее ценник. Пришел на дискотеку, женщина, которая принимала куртки, позвонила в милицию и сказала, что вот тут мальчик пришел - наверное, украл куртку. И я потом долго объяснял, что это - моя вещь, вызвали родителей даже… В общем, все в итоге решилось благополучно. Сейчас вспоминаю с ностальгией и с улыбкой эту историю - хотя тогда, конечно, мне было не до смеха...

Валерия Хващевская