ТелеНОВЫЙ ГОД

Какие сюрпризы готовят телеканалы в новогодние праздники

Первый канал

Первый канал решил повторить прошлогодний успех. Тогда съемочная группа новогоднего огонька решила сделать беспрецедентное шоу, сняв праздничную ночь на улицах Москвы. Для этой миссии были выбраны самые любимые артисты и самые знаковые места российской столицы. Высокие рейтинги прошлогодней передачи показали, что идея была верная. Никаких набивших оскомину студий и припорошенных пылью двух веков декораций! В качестве павильона - сама Москва. Шесть режиссеров, месяц вечерних и ночных съемок в мороз и снегопад с участием самых популярных артистов, премьерные дуэты и любимые хиты!

Дуэтный номер Татьяны Навки и Жасмин снимали на Триумфальной площади. По задумке режиссера для дуэта Татьяны Навка и Жасмин взяли знаменитую композицию «Yes, Sir, I Can Boogie» группы «Baccara», только слова в ней - на русском языке. Надо сказать, что для именитой фигуристки это будет всероссийский - а поскольку передачи Первого канала транслируются по всему миру - даже, можно сказать, мировой дебют. Татьяна никогда раньше не пела на столь широкую публику. Специально для этого номера были взяты напрокат два ретроавтомобиля, вместо госномеров на них - имена: «Татьяна» и «Жасмин».

Появится в новогоднюю ночь на телеэкранах и Василий Вакуленко, известный всем как рэпер Баста. Снимали его номер на смотровой площадке возле квартала Москва-Сити. На долю рэпера и его музыкантов выпала самая холодная ночь. Вроде бы минус десять - не такой уж страшный мороз, но когда ты стоишь на открытой площадке возле реки, а при этом надо еще петь и улыбаться в камеру - требуются терпение, воля и мужество.

Веру Брежневу и Светлану Лободу снимали на ВДНХ в павильоне «Космос», который только открылся после реставрации. По сценарию Вера под песню проводит там экскурсию, а Светлана выступит со своим мегахитом «Суперзвезда». Там же на ВДНХ снимали супружеский дуэт Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе «Свобода или сладкий плен».

Еще одной точкой съемок стал центр дизайна Artplay. Здесь снимали нашумевший дуэт Димы Билана и певицы Полины «Пьяная любовь». Режиссер подготовил для них практически новый клип на эту композицию в уличных декорациях. А вот вопрос о том, примет ли в новогоднем огоньке в этом году участие Алла Пугачева, остается пока открытым…

Телеканал «Россия» преподнес бомбу года!

Самый «забойный» номер всей новогодней ночи, который выйдет в программе «Голубой огонек» сразу после боя курантов, называется «Адам и Ева». Но они как бы поменялись ролями. Ева еще ничего не знает об этой жизни, и тем более - о грехопадении, а Адам уже имеет какой-никакой опыт. Первый мужчина - в ярко-желтом пиджаке и лимонных носках в тон, первая женщина - в белоснежном - возможно, свадебном - платье. Ева - это Ольга Бузова, а Адам - Евгений Петросян. Коллаборация года!

Кстати, Елена Степаненко, бывшая жена Евгения Петросяна, тоже приняла участие в съемках «Голубого огонька». Красивая и сильная женщина тоже нашла себе молодого партнера на эту волшебную ночь.

НТВ

На канале НТВ 31 декабря выйдет праздничный новогодний «Квартирник у Маргулиса» под названием «Незваные гости». В гостях у Евгения Маргулиса соберутся артисты, которые не рвутся на новогодние передачи других каналов: группы «Чайф», «Крематорий» и «Би-2», а также «штучно», индивидуально - Гарик Сукачев, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Сергей Чиграков и другие. Некоторые артисты придут на вечеринку вместе со своими детьми, которые вместе с ними споют для телезрителей, а некоторые еще и спляшут.

Порадовали гости «Квартирника» и неожиданными дуэтами. Например, группа «Би-2» спела вместе с иеромонахом Феофаном, а Алена Свиридова задала жару с Пауком (Сергеем Троицким, лидером группы «Коррозия металла»).

ТНТ в Новый год заставит смеяться и петь

На телеканале ТНТ в новогоднюю ночь не будут изменять традициям. 31 декабря в 23.00 начнется эфир праздничного «Comedy Club». Съемки прошли в концертном зале «Барвиха Luxary Village». Перед началом по традиционной красной дорожке прошествовали десятки звезд. Все шоу пройдет в формате «Comedy Club Karaoke Star» (говоря проще - звездное караоке). Сражаться за победу (то есть петь) будет сразу несколько команд. В сборную музыкантов попали Полина Гагарина, Пелагея, Сергей Жуков, Анна Седокова, «ST» и Гоша Куценко.

Соревноваться с ними будут сборные телевизионных программ и сериалов ТНТ: комики «Stand Up», команда «Comedy Woman», сборная «Однажды в России», коллектив комедийно-музыкального шоу «Студия СОЮЗ», а также «Сборная сериалов», в состав которой вошли актеры «Универа», «Домашнего ареста», «Ольги», «Полицейского с Рублевки» и многие другие.

Из «Ёлок» вышел лес на канале СТС

Телеканал СТС в самый канун праздника покажет все знаменитые «Ёлки». Состоится и телепремьера комедии «Ёлки новые» с Ургантом и Светлаковым.

29 декабря в эфир выйдет новогоднее шоу «ПроСТО кухня». Ее ведущий - шеф-повар Александр Белькович - поделится рецептом праздничного блюда - говядины с мандаринами, запеченной в еловых ветках. А еще расскажет, как из банальной свеклы приготовить шедевр - зафаршировать ее орешками в карамели. Ну а вместо традиционного торта он предложит испечь рисовый чизкейк!

31 декабря начиная с 22.45 развлекать зрителей будут артисты из шоу «Уральские пельмени», а также приглашенные звезды эстрады.