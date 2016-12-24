Мэр Саранска и его подчиненные стали донорами

Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди обычных посетителей этого медучреждения весело и слегка волнительно общались между собой сотрудники Администрации Саранска, подведомственных ей городских предприятий и учреждений. Стать донорами муниципальные служащие пришли организованно во главе с мэром Саранска Петром Тултаевым. Около 100 сотрудников Администрации Саранска, а в общей сложности более 700 работников муниципальной системы, поделились в этот день своей кровью и ее компонентами. Многие стали донорами впервые в жизни, некоторые являются постоянными клиентами Станции переливания крови.

Градоначальник, как истинный руководитель, «принял огонь на себя», первым отправившись в кресло для забора крови. Места рядом с ним заняли его заместители и главы администраций районов города. После них в порядке живой очереди в кресла усаживались подчиненные мэра. После завершения процедуры Петра Тултаева угостили сладким чаем для восстановления сил и организовали экскурсию по учреждению, которое, между прочим, входит в пятерку лучших в нашей стране Служб крови.

Осмотрев все подразделения станции, Петр Тултаев поделился впечатлением: «Честно говоря, я был поражен! Без преувеличения, скажу, что это не просто пункт сдачи крови, а целый завод с высокотехнологичным оборудованием, где работают специалисты высочайшего класса.

Кроме того, хочу отметить, что здесь не просто берут кровь из пальца или вены. Специалисты раскладывают по полочкам всего человека, и можно о себе много чего узнать, проанализировать и скорректировать свой образ жизни. Поэтому обращаюсь к горожанам: приходите сюда, если хотите следить за своим здоровьем или принести пользу нашему обществу. А возможно, благодаря именно вашей крови будет спасена чья-то жизнь!».

Мэр Саранска удовлетворенно поделился и результатами своего исследования: «В целом жив, здоров и годен к строевой службе, но над чем-то надо поработать. Главным образом не хватает подвижности, приходится много работать с документами. Поэтому придется не только «мэрские субботы» проводить, но и понедельники, вторники и так далее».

Петр Тултаев отметил также, что на призыв к донорству среди его подчиненных многие откликнулось положительно. Он вспомнил также, что и самому уже приходилось бывать донором: «В молодости сдавал, потом были случаи, когда надо было для родных или близких сдать, но это было уже давно. Скажу, что это дело не простое, но очень важное!».

Стоит отметить, что процедура сдачи крови и ее компонентов не займет много времени. Желающий стать донором должен пройти процедуру регистрации, побеседовать с терапевтом, заполнить анкеты, сдать кровь из пальца для определения уровня гемоглобина и резус-фактора. Только после этого человек попадает в донорское кресло. Меньше всего времени занимает забор крови, чуть больше - плазмы, около полутора часов - тромбоцитов. После проводится полное обследование забранного материала, а также отслеживается анамнез донора по медицинским базам данных.

По словам главного врача «Мордовской республиканской станции переливания крови» Ольги Македонской, такая массовая сдача крови, особенно перед новогодними праздниками, когда потребность в продуктах крови резко возрастает, большая радость для сотрудников станции, душой болеющих за свое дело. Поэтому в стенах этого учреждения каждый донор, пройдя процедуру сдачи крови, слышит в свой адрес скромное, но так много значащее слово: «Спасибо!».