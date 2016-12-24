В ПФО обсудили вопросы повышения доступности медицинской помощи

Вопросы реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в регионах Приволжского федерального округа рассматривались 26 октября на прошедшем в Чебоксарах заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. На мероприятие, состоявшееся под председательством Игоря Комарова, были приглашены первый заместитель министра здравоохранения страны Татьяна Яковлева, главы регионов округа, представители Федерального собрания России, а также руководители территориальных органов исполнительной власти, федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовательных и научных организаций.

Как напомнил полпред, задачи по существенному повышению качества и доступности медицинской помощи, целевые показатели, на основании которых должны оцениваться эффективность данной работы на протяжении ближайших шести лет, были сформулированы в новом майском указе Президента страны.

В числе положительных результатов, которых удалось добиться в 2015-2017 годах, Игорь Комаров назвал снижение уровня младенческой смертности на 12 процентов, от болезней системы кровообращения на 9,9 и от новообразований - на 3 процента. Кроме того, общая смертность населения округа сократилась за данный период на 5,8%, тогда как средняя ожидаемая продолжительность жизни, напротив, увеличилась на полтора года, достигнув по итогам 2017-го отметки в 72,3 года.

В то же время в регионах ПФО сохраняются серьёзные проблемы. Так, в 1785 населенных пунктах нет медицинских учреждений. Притом их удаленность от ближайших объектов, где можно получить первичную медико-санитарную помощь, составляет более шести километров. Очевидно, что решать означенную задачу необходимо путем развития сети врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, более активного применения мобильных медицинских комплексов.

Другой серьезный вопрос - организация медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями. В округе существует потребность в открытии 24 первичных сосудистых отделений и 10 региональных сосудистых центров. В ряде территорий, в том числе Башкортостане, Татарстане, Мордовии, Пензенской и Саратовской областях, требуется построить новые корпуса в онкодиспансерах. Также ощущается дефицит врачей-онкологов. Сегодня региональные онкологические диспансеры укомплектованы ими на 70,8%, первичные онкологические кабинеты - на 39,3 процента.

В ходе совещания были выработаны конкретные предложения по улучшению доступности и эффективности оказания медицинской помощи в Приволжском федеральном округе. «У регионов есть потребность в обсуждении этих вопросов. Потому мы договорились проводить подобные встречи по теме медицинского обслуживания не реже одного раза в год», - подчеркнул полпред.

В этот же день Игорь Комаров ознакомил руководителей приволжских субъектов с новым проектом «Цифровой регион» - информационным инструментом объективной и прозрачной оценки деятельности министерств с оперативным мониторингом и корректировкой мероприятий по достижению целевых показателей. Отмечалось, что с помощью данных ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) система позволяет эффективно анализировать процессы в недропользовании, строительстве, лесном хозяйстве, оценивать экологическую ситуацию, в том числе фиксировать имеющиеся и отмечать новые свалки твердых бытовых и промышленных отходов.