«Шоколадное настроение» от Натальи Шумак

Расхожая истина про всеобъемлющий талант талантливого человека при повторении не перестает оставаться истиной. Яркое тому подтверждение - творчество нашей землячки Натальи Шумак. Когда-то она окончила саранское медучилище и даже успела поработать медсестрой и инструктором ЛФК. Но всегда и везде эта девушка писала стихи. А еще творила удивительную ажурную графику и сама себя считала «рисующим поэтом». И стихи, и рисунки печатались во многих республиканских изданиях, в том числе у нас, в «Вечернем Саранске».

«Начала читать в три года, с тех пор не могу остановиться» - это она о себе. Влюбленная в литературу, Наталья оканчивает филологический факультет Мордовского госуниверситета. Но и этого ей оказалось мало. Шумак со свойственным ей энтузиазмом поступила и успешно окончила сценарный факультет ВГИКа. Теперь она пишет сценарии, по которым снято несколько фильмов, и по-прежнему продолжает рисовать.

За последние пятнадцать лет в различных издательствах вышло несколько книг Шумак: трехтомник «Мистерия бесконечности», «Провинциальный роман», «Книжная девочка», отдельно сборники стихов и рассказов «Муж моей сестры», «Маша для медведя» и другие.

Хотя Наталья предупреждает, что «город, учреждения, события и люди - являются плодом авторской фантазии», в ее романах легко узнаются персонажи саранской творческой тусовки и атмосфера родного города. Стоит только открыть, к примеру, «Провинциальный роман». При этом ее работы, без сомнения, художественные произведения, написанные легким, ярким и выразительным языком.

Именно язык прозы нашей землячки привлек редакторов издательства ЭКСМО, которое запустило серию «Витамины для души». Серия объединит рассказы, написанные на основе событий из жизни, свидетелями или участниками которых были сами авторы. Среди авторов этого доброго и мотивационного проекта и Наталья Шумак (ее небольшой рассказ «Военрук» мы публикуем в этом номере).

Тираж первого «душевно-витаминного» сборника под вкусным названием «Шоколадное настроение» уже вышел в свет. И презентовать его читателям Наталья Шумак, ныне жительница Подмосковья, решила в родном Саранске, пригласив коллегу Татьяну Чернецкую, тоже пишущую «витаминную» литературу.

Своим «Шоколадным настроением» Наталья поделится с читателями 2 ноября в 14.00 в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Б. Хмельницкого, 26); в 18.00 - в «Книжном мире» на Советской площади; в 19.30 - в арт-кафе «Маска» ул. Б. Хмельницкого, 36 (цокольный этаж Музыкального театра им. И.М. Яушева). Вход - свободный.

ВОЕНРУК