«Шоколадное настроение» от Натальи Шумак

Расхожая истина про всеобъемлющий талант талантливого человека при повторении не перестает оставаться истиной. Яркое тому подтверждение - творчество нашей землячки Натальи Шумак. Когда-то она окончила саранское медучилище и даже успела поработать медсестрой и инструктором ЛФК. Но всегда и везде эта девушка писала стихи. А еще творила удивительную ажурную графику и сама себя считала «рисующим поэтом». И стихи, и рисунки печатались во многих республиканских изданиях, в том числе у нас, в «Вечернем Саранске».
«Начала читать в три года, с тех пор не могу остановиться» - это она о себе. Влюбленная в литературу, Наталья оканчивает филологический факультет Мордовского госуниверситета. Но и этого ей оказалось мало. Шумак со свойственным ей энтузиазмом поступила и успешно окончила сценарный факультет ВГИКа. Теперь она пишет сценарии, по которым снято несколько фильмов, и по-прежнему продолжает рисовать.
За последние пятнадцать лет в различных издательствах вышло несколько книг Шумак: трехтомник «Мистерия бесконечности», «Провинциальный роман», «Книжная девочка», отдельно сборники стихов и рассказов «Муж моей сестры», «Маша для медведя» и другие.
Хотя Наталья предупреждает, что «город, учреждения, события и люди - являются плодом авторской фантазии», в ее романах легко узнаются персонажи саранской творческой тусовки и атмосфера родного города. Стоит только открыть, к примеру, «Провинциальный роман». При этом ее работы, без сомнения, художественные произведения, написанные легким, ярким и выразительным языком.
Именно язык прозы нашей землячки привлек редакторов издательства ЭКСМО, которое запустило серию «Витамины для души». Серия объединит рассказы, написанные на основе событий из жизни, свидетелями или участниками которых были сами авторы. Среди авторов этого доброго и мотивационного проекта и Наталья Шумак (ее небольшой рассказ «Военрук» мы публикуем в этом номере).
Тираж первого «душевно-витаминного» сборника под вкусным названием «Шоколадное настроение» уже вышел в свет. И презентовать его читателям Наталья Шумак, ныне жительница Подмосковья, решила в родном Саранске, пригласив коллегу Татьяну Чернецкую, тоже пишущую «витаминную» литературу.
Своим «Шоколадным настроением» Наталья поделится с читателями 2 ноября в 14.00 в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Б. Хмельницкого, 26); в 18.00 - в «Книжном мире» на Советской площади; в 19.30 - в арт-кафе «Маска» ул. Б. Хмельницкого, 36 (цокольный этаж Музыкального театра им. И.М. Яушева). Вход - свободный.
ВОЕНРУК
…В одной из школ, в которой я училась (я по ряду причин их меняла каждый год), был дивный преподаватель НВП. )) Из моей дырявой памяти выскользнули его имя-отчество (сердечно прошу прощения).
Весной, дело было в девятом классе, майским теплым днем он вывел нас во двор. Мы (предупрежденные заранее, хотя и удивленным таким делом) переоделись в физкультурную форму. Итак. На траву препод положил пару пацанов: и тощего длинного, и полненького. И сказал нам что-то вроде: Девочки. Вы медсестры. Это раненые бойцы без сознания. Окопы вон там. (В пятидесяти метрах от «поля боя». Надо доползти от окопа до бойца. Можно вдвоем. И притащить его назад. (( Помню шок. Зачем? Это ж тяжело. (( Он ждал. Сказал, мол, необязательно. Но тем, кто хочет пятерку за год, категорически рекомендуется хотя бы попробовать. А я была та еще квадратная отличница. Словом, мы с Леной решили первыми приступить к зарабатыванию оценки. ((
Обливаясь потом, дрожа от напряжения, поскуливая, запыхавшись, мы это сделали. Признаюсь, что наш «раненый воин» помогал как мог. Не лежал замертво на спине, хотя препод и велел ему не двигаться. Вроде как без сознания. Он шевелился, вилял телом, даже слегка подползал вместе с нами. Т.е. весил меньше, чем должен был бы... Когда мокрые и лохматые мы «достигли своего окопа». И все втроем сели отдышаться... Препод сказал. А теперь можете вернуться назад и вытащить еще человек двадцать? И не вдвоем. А? Поодиночке? И под обстрелом? (((
Как оказалось, это был урок о медсестрах. О девочках, плюс-минус наших ровесницах. Которые ушли на фронт в сорок первом... Он показывал фото. Зачитывал, сколько бойцов вытащила/спасла та или иная. А мы с Ленкой не могли в это поверить. Ну не в силах же человеческих. Одно дело ровесник. Примерной нашей комплекции, да один на двоих. Да летом. На сухой теплой травке. Другое дело какого-нибудь крупного мужика волочить в одиночку под осенним дождем, по грязи... А если ты сама ранена?
Никогда не забуду простое понимание.
Наши бабушки. Их подруги. Господи. КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЛИ? Невозможное. Немыслимое. Снова и снова.