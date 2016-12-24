«Фестиваль был красочен и полон открытий»

12-14 октября в Саранске прошёл VII Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса - 2018». На площадках Дворца культуры и искусств МГУ им.

Н.П. Огарева и Республиканского дворца культуры выступили коллективы из Москвы, Сарова, Омска, Уфы, Екатеринбурга, Кирова, Челябинска и Саранска - всего около 300 участников.

В первый день фестиваля на сцену вышли известные хореографы и танцевальные коллективы: Владимир Голубев (г. Челябинск), студия танца «Багира» (г. Саранск), танцевальная компания «CoDa» (г. Екатеринбург), танцевальный коллектив «Арабеск» (г. Москва). Во второй день в Мордовской республиканской детской хореографической школе прошли мастер-классы от ведущих хореографов России, а во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева состоялась конкурсная программа. Номера были представлены в трех номинациях: «Фолк-движение», «Эксперимент в движении» и «Свободное движение».

Хореограф Владимир Голубев так отозвался о конкурсной программе: «На конкурсе всегда двоякая ситуация: с одной стороны, хочется станцевать для себя и для зрителей, а с другой - нужно сделать это лучше, чем другие коллективы. Важно уметь совместить эти две задачи. Потому что, с одной стороны, этот фестиваль даёт возможность почувствовать себя известным, получить аплодисменты большого зала. А с другой - выслушать оценки жюри, принять их к сведению и больше узнать о себе.

Кроме того, важно, что получить возможность участия в «Новой Лисе» могут коллективы разного уровня мастерства. Я, например, не совсем согласен с отбором участников по видеоработам, мне кажется, так можно не заметить очень важный вдохновенный момент и перспективу».

Директор оргкомитета фестиваля-конкурса «Новая Лиса -2018» Наталья Атитанова парировала, что отбор происходит не только по присланным записям коллективов, и тут у оргкомитета есть свои секреты. И даже если чьё-то участие ставится под вопрос, категорически никому не отказывают.

«Фестиваль даёт возможность коллективам и отдельным участникам не конкурировать, а высказаться, - подчеркнула один из аспектов «Лисы» Наталья Атитанова. - Очень хорошо, что был особый контакт между коллективами и зрительным залом: фестивальная программа продолжалась до десяти часов вечера. Я знаю по собственному опыту, что когда ты приезжаешь на фестиваль, погружаешься в его атмосферу, то абстрагируешься от домашних забот, проблем, общаешься со своими коллегами и понимаешь, насколько это общение окрыляет. Это даёт возможность несколько дней мыслить совершенно по-другому: найти силы, чтобы развиваться дальше. Поэтому и нужны подобные фестивали».

Гала-концерт фестиваля открылся спектаклем «Падал прошлогодний снег» в исполнении театра-студии современной хореографии из Москвы. Своеобразная «снежная» тема пронизывала всю постановку. Медленно падающие в свете софитов на сцену хлопья и трогательно-семейная основа сюжета создавали необыкновенную атмосферу. Разный возрастной состав участников коллектива позволил творчески обыграть в танце детские зимние забавы.

Но то, что начиналось как выступление на детском утреннике, ко второй части трансформировалось в серьёзную постановку, полную «ледяного трагизма». Постановщики не скупились на реквизит, который активно использовали в танцах. Благодаря ему вскоре на сцене даже «слепился» снежный робот. Однако финал получился очень добрым, с волшебными нотками праздника и хороводом вокруг ёлки. На традиционный поклон вышло более пятидесяти участников постановки самого разного возраста.

Во время антракта журналист «ВС» успел поговорить с членом жюри конкурса «Новая Лиса - 2018», хореографом Денисом Бородицким. «В Саранске я уже в третий раз, принять участие в фестивале «Новая Лиса» всегда приятно, и очень надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество, - рассказал гость. - Могу отметить положительную тенденцию конкурсантов, чье мастерство выше год от года. Да и сам фестиваль только набирает обороты, и далее можно быть уверенным в том, что он будет развиваться. «Новая Лиса - 2018» был красочен и полон открытий. Было приятно и очень интересно увидеть работу коллективов, о которых я слышал, но ещё не видел на сцене. Абсолютное большинство выступлений оставило хорошие впечатления.

Прогуливаясь по городу, я с удивлением отметил для себя, что у вас очень мало людей на улицах. Наверное, это объясняется тем, что город мы видели лишь мельком, так как много время проводили за работой. Несмотря на это, мне удалось посетить Музей Эрьзи, и я получил колоссальное удовольствие от работ этого мастера. Можно сказать, что я вдохновился его творчеством. Те ощущения и чувства, которые я получил, впоследствии, вполне возможно, трансформируются в элементы танцевальной программы.

Не устану повторять, что организаторы и вся команда Натальи Васильевны Атитановой стали для нас, гостей, очень близкими людьми. Им удаётся создать очень позитивную домашнюю атмосферу, в которой приятно находиться.

Несмотря на финансовые сложности, да и порой далёкие от мейнстрима программы, которые сложно назвать развлекательными, фестиваль умудряется держать марку и по большей части развивать как коллективы участников, так и зрителей. Это очень важно.

Если говорить об уровне мастерства мордовских коллективов, могу сказать, что за прошедший год, с тех пор как я был здесь в последний раз, уровень вырос. Мне было приятно отметить для себя, что я боролся за то, чтобы эти люди заняли места. Очень порадовал коллектив «AR балет».

Можно ли в современных реалиях хорошо зарабатывать, занимаясь профессиональным танцем? Знаете, я в это верю. Я долго жил за границей и как артист балета получал вполне прилично. Вернувшись в Россию, можно сказать, взял на себя миссию передать эту веру молодому поколению. Нужно много работать и идти к своей цели. А не ждать, когда на тебя упадут неожиданно баснословные гонорары. Не упадут, я знаю это по себе».

Победителей программы «Новой Лисы» на сцене РДК представляли модели Театра моды «Иненармунь» в колоритных национальных нарядах под аккомпанемент кавер-бэнда Брэд-Питт.

Лауреатом фестивальной программы стал коллектив из города Великие Луки «Эхо». В их выступлении «Соловейко» практически отсутствовала музыкальная составляющая, а сам танец выполнялся под птичий щебет. При этом артистам удалось в движениях передать всю тонкую чувственность постановки. Специальным дипломом жюри награждены танцевальные коллективы МГУ им. Н.П. Огарева: театр танца «S.mail» за танец «К солнцу» и театр танца «AR балет» за танец «Сыны ветра». Профессиональные, не похожие на другие коллективы, уже имеющие свой, только им присущий артистизм, не оставили равнодушными ни членов жюри, ни зрителей и по праву получили свой приз.

«Центр современной хореографии» из города Омска представил танец «Счастливое детство», в котором показал непростые взаимоотношения между детьми. Запомнилась интересная творческая находка постановщиков: прямо по сцене между танцующими, нисколько им не мешая, катались артисты на детских велосипедах. Гран-при VII Международного фестиваля-конкурса современной хореографии «Новая Лиса» присуждён Театру-студии современной хореографии (г. Москва) за танец «Контрабас» (художественный руководитель - И. Афонина, директор - И. Шегай, хореография - Д. Бородицкий, исполнитель - А. Акелькина).

По словам председателя жюри «Новой Лисы», руководителя кабинета музыкальных театров, главного эксперта по хореографии Союза театральных деятелей Российской Федерации Ольги Кораблиной, у нее остались самые положительные впечатления от фестиваля: «Проект с каждым годом развивается. Все конкурсанты выступили на хорошем уровне, порадовали профессиональные номера и интересный подбор музыкального материала.

Особенно в этом году мне понравилось, что все работы были сюжетные. Ведь история, которую рассказывают на сцене артисты, не всегда имеет даже какую-то написанную основу. Когда зритель сидит в зале, ему хочется понять образ танцовщика, сопереживать ему. Мы так устроены, что нам надо включиться в само действие, событие, которое рассказано языком тела. И у многих получилось увлечь зрителя таким образом».

Александр Ручинский,фото Андрея Кондратьева