В Саранск приходит «Новая Лиса»!

Они за все заплатят!
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...