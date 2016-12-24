В Саранск приходит «Новая Лиса»!

В столице Мордовии стартует любимое и ожидаемое саранской публикой событие - VII Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса». 12 октября в 18.30 во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва состоится его торжественное открытие.

«Новая Лиса» - творческий проект, состоящий из фестивальной и конкурсной программ. Зрители увидят выступления танцевальных коллективов и театров танца, хореографических объединений и номера отдельных исполнителей - артистов танцевальных проектов, творчество которых соотносится с понятием «современная хореография». Фестиваль проходит при поддержке Главы РМ, Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ, Союза театральных деятелей РФ и РМ. В танцевальном марафоне примут участие более 300 человек.

«Новая Лиса» образца 2018 года - это более 20 коллективов из Минска, Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Самары, Перми, Кирова, Сарова, Великих Лук, Саранска и других городов нашей страны. Традиционно фестиваль расположится на двух сценических площадках города - в зале Дворца культуры и искусств мордовского университета и на сцене Республиканского дворца культуры.

В рамках фестиваля в стенах Мордовской республиканской детской хореографической школы состоятся мастер-классы от ведущих хореографов России - Дениса Бородицкого (г. Москва) и Владимира Голубева (г. Челябинск).

14 октября на сцене Республиканского дворца культуры состоится ключевое событие в мире современной хореографии - Гала-концерт VII Международного фестиваля-конкурса «Новая Лиса 2018». Одним из главных сюрпризов Гала-концерта станет выступление обладателя Гран-при фестиваля-конкурса «Новая Лиса» 2015 и 2017 годов, номинанта премии «Золотая маска» - Театра-студии современной хореографии под руководством Игоря Шегая и Ирины Афониной со спектаклем «Падал прошлогодний снег» (г. Москва).