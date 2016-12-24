Игорь Верник: «Самоирония дает намного больше дивидендов, чем стремление пыжиться»

Известный актер и шоумен накануне юбилея делится своими жизненными принципами

У поклонников известного актера и шоумена Игоря Верника есть, как минимум, два новых повода порадоваться за любимого артиста. Во-первых, 11 октября он отмечает свой юбилей - 55 лет. А во-вторых, с 26 октября он будет еженедельно появляться на телеэкране - в качестве ведущего юмористического шоу «Слава Богу, ты пришел!», которое решили после нескольких лет забвения возродить на телеканале СТС.

А мы немного расскажем о юбиляре - в том числе и с его слов.

Семейный фундамент

Игорь и его брат-близнец Вадим 55 лет назад появились на свет в семье режиссера Всесоюзного радио, народного артиста страны Эмиля Григорьевича Верника и его супруги, юриста и педагога столичной музыкальной школы имени Прокофьева Анны Павловны. Вот только с самого раннего детства братья росли совершено разными. В будущем, как известно, Вадим связал свою жизнь с журналистикой, став автором и ведущим многих радио- и телепрограмм, в 1985 году он окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Игорь же с детства грезил об актерской карьере.

- Для нас с женой это было такое счастье: наблюдать за тем, как они росли, как общались между собой и с нами! Они всегда были любимцами наших самых близких друзей, - с улыбкой признается Эмиль Григорьевич. - И какое счастье, что каждый из них в жизни пошел своим путем!

Известие о рождении двойни застало Верника-старшего на рабочем месте.

- Я был в своей студии, вдруг вижу, как мой ассистент бежит по коридору и кричит: «Эмиль Григорьевич, у вас родились два сына!» - вспоминает счастливый отец. - Игорь появился на свет на 15 минут раньше брата, но он старше Вадима не только по минутам, но и по жизни: он и в семье глава.

Несостоявшийся повар

В выпускных классах школы Игорь всерьез подумывал о том, чтобы связать свою жизнь с кулинарией.

- Какое-то время я мечтал стать поваром - возможно, от того, что всегда хотел есть, - с улыбкой вспоминает артист. - В 9-10 классах у нас были занятия на УПК (учебно-производственном комбинате - прим. авт.). Все юноши тогда пошли резать детали, а я - на кулинарные курсы, которые проходили раз в неделю, по понедельникам. Потом я уже понял, почему их выбрал: там были одни девчонки! (Улыбается.) Мы записывали рецепты приготовления различных блюд из картофеля, котлет по-киевски. И дома я даже стал экспериментировать на родных: что-то им готовил. Но потом все это забросил - и поступил в Школу-студию МХАТ. И вот уже 30 лет служу в МХТ.

Пример отца

Игоря часто видят в окружении красивых женщин, нередко можно услышать в его адрес слово «ловелас». На все это Верник отвечает лишь своей фирменной улыбкой. Впрочем, с уверенностью можно утверждать одно: артист необычайно галантен и внимателен к окружающим - и это качество он перенял от отца, которому в начале осени исполнилось 94 года.

- В день рождения отца ему звонили и поздравляли с самого утра. Но для него было важно не выслушать, какой он хороший, он сам сразу, незамедлительно хотел сказать каждому, как ему важен тот, с кем он говорит, как он помнит его, как любит. И в этом весь наш с Вадимом папа! - с восхищением признается Игорь. - И в этом секрет его молодости, энергии и силы: он влюблен в людей, в жизнь! Он внимателен к любым мелочам, не скрывает своих чувств, всему открыт, радуется разным проявлениям таланта. Ему интересно узнавать, пробовать, учиться чему-то новому. Ему нужно - именно нужно - знать всё! Папа не любит, когда называют его возраст, не потому, что стесняется своих лет, а потому, что цифры эти не имеют к нему никакого отношения! Поэтому женщины тают и расплываются в улыбке рядом с ним, поэтому мои друзья обращаются к нему не иначе, как «Эмиль», поэтому часто разные люди полушутя и с любовью говорят ему: «Молодой человек!». Он встает, когда к нему подходит женщина, он снимает головной убор, когда говорит с собеседником, он двигается быстрее нас с братом, когда мы идем вместе на премьеру спектакля или на встречу с кем-то. Он всегда уступает место и помнит всех по именам. И он всегда - с книгой в руках или с радиоприемником. Папа - пример для меня во всем!

Яблочко от яблоньки

Впрочем, сам Игорь Верник является прекрасным примером - и в жизни, и в профессии - для своего сына Григория. 18-летний молодой человек решил продолжить актерскую династию: он студент второго курса Школы-студии МХАТ и параллельно с учебой снимается в новой спортивной драме «Мамы чемпионов» для СТС, где играет талантливого и амбициозного пловца.

- Сын определился с профессией сам, и я сразу сказал ему, что уважаю его выбор, - делится Игорь Верник. - Он всегда видел не только прекрасную внешнюю сторону актерской жизни, но и тяжелую внутреннюю. Он знает, как много я работаю. И когда Григорий сказал мне, что хочет этим заниматься, я ответил: «Прекрасно! Пробуй!». И я очень рад, что он получает такое удовольствие от того, что делает, я вижу, что сын счастлив. Да, у него нет выходных, он спит лишь по три-пять часов в сутки - но у него светятся глаза, и это для меня самое главное! То, что он играет в сериале «Мамы чемпионов», для меня тоже большая радость, так как Гриша партнерствует с моими товарищами - с Катей Вилковой, Павлом Трубинером, а также работает с прекрасным режиссером Сергеем Арлановым. Я очень счастлив за него! Периодически сына приглашают на пробы в кино. И это потрясающе! Я ему даже уже сказал, что за последние полтора года у него было такое количество проб, которого не было у меня за всю жизнь! (Улыбается.) Я очень горд и рад за сына.

Игорь с сыном всегда были очень близки духовно. Актер даже как-то признался, что у них нет запретных тем для разговоров.

- Несмотря на большую занятость, папа всегда умудрялся проводить со мной много времени, - делится Григорий. - И он всегда что-то придумывает веселое, оригинальное. В детстве, например, меня было невозможно заставить есть. И тогда папа на ходу придумывал стихи. Например: «Красный страшный диатез - он на дерево залез…». То что-то сочинял про вертолет. И я, естественно, сидел и слушал, раскрыв рот, - и тогда меня кормили…

Юбилей на сцене

По признанию Игоря Верника, свое 55-летие он отметит на любимой театральной сцене. В МХТ в этот день дадут комедию «№ 13D», в которой Игорь исполняет главную роль - помощника премьер-министра Ричарда Уилли.

Впрочем, сейчас у артиста график загружен, как никогда: ведь недавно Игорь стал еще и ведущим возрожденного телешоу «Слава Богу, ты пришел!».

- Когда руководство СТС предложило мне стать ведущим этого проекта, признаюсь, сначала у меня были некоторые сомнения, - говорит Игорь Верник. - В свое время я принял для себя решение ограничить свое присутствие на телевидении в качестве шоумена, потому что это мешает моей актерской профессии. Сейчас я веду программу «2 Верник 2» на канале «Культура», но это беседы с моими коллегами, общение с людьми из моей среды. А шоу - это все же несколько иное... Но, хорошенько подумав, я понял, что это предложение сродни тому, чем я занимаюсь в театре или кино. Программа «Слава Богу, ты пришел!» во многом театральна, здесь есть раздолье для импровизации, есть драматургия. И действующие лица проекта, как правило, актеры или люди, которые связаны с актерской профессией и медийным пространством. А поскольку я люблю и эту часть своей жизни, я согласился…

С юмором по жизни

Немалую роль в принятии Игорем решения стать ведущим сыграло и то, что шоу - юмористическое. Ведь Верник особенно ценит в людях чувство юмора и самоиронию.

- Я считаю, что человек, лишенный самоиронии и чувства юмора, безусловно, моральный инвалид, калека, - считает юбиляр. - Таких людей хочется пожалеть, а жалость - это не очень хорошее чувство. Бывают люди, лишенные юмора на генетическом уровне. Но ведь это чувство можно попробовать в себе развить. Правда, сделать это возможно, только любя этот мир, любя людей. Когда ты озлоблен, раздражен - то ты закрыт от окружающего, и в тебе нет этой легкости, крылатости. А юмор рождается в любви. Поэтому я желаю всем приумножать в себе это чувство! Самоирония дает намного больше дивидендов, чем стремление пыжиться, надуваться и делать вид, что ты «большой». Поверьте, самоирония сделает вас намного больше! Это качество помогает мне всегда и везде: и в отношениях с женщинами, и в отношениях с сыном, с режиссерами, с коллегами-актерами, с гримерами и даже с прохожими. Если ты злишься, то превращаешься в злобного карлика и дурака. А если ты ироничен и открыт - то всегда найдешь путь к сердцу и душе человека!

Екатерина Шитикова