Мобильная связь в Мордовии начиналась как стартап

Социум

 

Компания «МегаФон» в Мордовии отмечает 20-летие. Как начиналась эпоха мобильной связи в регионе и что ждёт абонентов в будущем - в материале корр. «ВС» Елены Будановой.
 
Начало - 2 стола и 12 стульев
Двадцать лет назад приобретение сотового телефона было доступно ограниченному кругу людей и приравнивалось к покупке автомобиля. Все дело в высокой стоимости. Цена аппарата составляла от 500 у.е., и еще 540 у.е. абонент отдавал за тариф. В то время команда «МегаФона», тогда стартапа под названием «Волжский GSM», состояла из 6 человек. А офис - из двух столов и двенадцати стульев. Но сам проект был прорывным. В большинстве регионов страны процесс строительства мобильных сетей занимал несколько лет. Москва и Санкт-Петербург начинали с 5 базовых станций. В Мордовии изначально было введено 4 базовые станции, а сейчас их сотни. Весь процесс от создания предприятия до запуска сети занял в общей сложности всего 4 месяца.
Сегодня, 20 лет спустя, сотовая связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Абонентов оператора в Мордовии уже больше полумиллиона. МегаФон продолжает быть драйвером изменений, предлагая как предприятиям, так и гражданам самые современные услуги связи.  
 
Драйвер роста - потребление интернета 
Сегодня высокие скорости 4G-интернета МегаФона доступны 81% населения Мордовии. Через них проходит основной объём интернет-трафика. Абоненты компании в районах и столице республики потребляют почти равный объем услуг связи. Если еще 5 лет назад клиент в регионе в среднем потреблял 3 Гб интернет-данных, то сейчас эта цифра достигает 7-8 Гб на пользователя тарифной линейки «Включайся», на которую подключается каждый второй новый абонент.
Для оператора главным направлением является развитие сети передачи данных в сторону ускорения и реализация цифровых проектов на ее базе. МегаФон уже воплотил первый в регионе ИКТ-проект по созданию системы интеллектуального видеонаблюдения на площадке Фестиваля болельщиков. Система была предназначена для автоматизации процессов обнаружения и выявления факторов, создающих риски возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушения общественного порядка, угрозы жизни и здоровью граждан и террористических актов на площадке проведения фан-феста. Сверхзадача состояла в том, что созданную инфраструктуру видеонаблюдения необходимо было интегрировать в существующую систему безопасного города. Данный проект был реализован в беспрецедентно короткие сроки и отработал без сбоев. 
 
Проверка на прочность - мировой чемпионат
В этом году ключевым событием для оператора стало качественное обслуживание крупнейшего мирового футбольного турнира. Для МегаФона в масштабах России это не первый подобный опыт: были и Олимпиада в Сочи, и Универсиада в Казани, а для Мордовии - первый. Сеть оператора успешно выдержала все нагрузки и качественно обслужила сотни тысяч гостей, жителей и болельщиков на стадионе, фестивале, в отелях, в столице и районах республики. Даже когда «Мордовия Арена» собирала более 41 тысячи человек, скорости интернета оператора в сети 4G достигали 115 Мбит/с.
 
Будущее - за беспилотниками и телемедициной
По словам директора компании «МегаФон» в Республики Мордовия Андрея Васильева, отрасль настолько стремительно развивается, что трудно говорить о прогнозах на будущее даже на 10 лет вперед. Одно точно - компания движется в сторону глобальной трансформации. В ближайшие годы будут запущены сети 5G, в которых абонентами будут уже не люди, а устройства. Например, беспилотный транспорт. Так, в июне МегаФон в Казани развернул пилотную зону 5G и в партнерстве с «КАМАЗом» впервые в России показал практическое применение этой технологии для сопровождения движения беспилотного электробуса.
Андрей Васильев уверен, что в сферах транспорта, телемедицины и сельском хозяйстве скоро произойдет настоящая революция. МегаФон уже делает первые шаги в этих направлениях. В ближайшее время оператор совместно с компанией «Huawei» и департаментом информационных технологий Москвы представит инновационные решения на стыке телекоммуникаций и медицины - технологии удаленного УЗИ и генетического секвенирования с помощью сетей 5G. Уже запущено телемедицинское мобильное приложение «МегаФон.Здоровье», которое позволяет абонентам общаться с врачами онлайн, а также вести электронную медицинскую карту. Это тоже перспективное направление на ближайшие пять лет. А в следующие 20 лет технологии и накопленный опыт по сбору и точному анализу «больших данных» - «big data» - окажут реальную помощь в развитии экономики региона и страны.
Елена БУДАНОВА

                       

 

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