Мордовия намерена развивать сотрудничество с Японией

В канун проведения в Саранске второго официального матча футбольного первенства планеты Глава Мордовии Владимир Волков встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. В беседе также приняли участие супруга дипломата Хироко Кодзуки, советник посольства Ясумаса Иидзима и второй секретарь японской дипмиссии Тору Нагасима. А от Мордовии - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, вице-премьеры республиканского кабмина Владимир Мазов и Александр Седов.

Выразив правительству и народу Японии свои глубокие соболезнования в связи с происшедшим землетрясением, руководитель региона отметил значимость этого визита. Сегодня на долю Страны восходящего солнца приходится 7,6% от всего внешнеторгового оборота Мордовии с государствами АТЭС, причем по экспорту свыше 11 процентов, а по импорту 5,3 процента. Японские компании приобретают здесь переработанный алюминий у предприятий «Мордоввторсырье» и ТД «ВЦМ». Немалый интерес также вызывает продукция сыродельного комбината «Ичалковский», «Плайтерры», «Хелиос-Ресурса», «Европартса» и «Агросервиса». Сюда же в основном поставляются преформы, необходимые для производства оптического волокна.

При этом вполне очевидно, что имеющийся потенциал далеко не исчерпан. В Мордовии, например, очень развиты сельское хозяйство и переработка. Суммарные обороты кабельных производств оцениваются в десятки миллиардов рублей. Перспективные проекты также есть у «Электровыпрямителя», «Орбиты», «Биохимика»… Кроме того, в регионе разрабатываются антибиотики нового поколения, функционирует крупный цементный завод. Да и вузы готовят специалистов для самых разных отраслей экономики - машиностроителей, медиков, математиков, физиков, биологов и, конечно же, «айтишников». Наконец, нельзя не упомянуть о придании Рузаевке статуса территории опережающего социально-экономического развития, что открывает поистине широчайшие возможности для сотрудничества.

Тоёхиса Кодзуки в ответ заметил, что давно мечтал посетить Мордовию. «У меня было два главных вопроса, - сказал он. - Первый: как могло случиться, что сравнительно небольшой регион регулярно занимает высокие места в общероссийском рейтинге инвестиционного климата. И второй: почему именно Саранск стал одним из городов-организаторов ЧМ-2018. Побывав в технопарке, на заводе оптического волокна, побеседовав с людьми, ознакомившись с инфраструктурными объектами, я нашел на них ответы».

По словам посла, между Мордовией и Японией действительно много общего. «У нас нет нефти, газа и прочих полезных ископаемых, но зато есть огромный интеллектуальный ресурс. А еще японцы, как и русские, медленно запрягают, да быстро ездят! - с улыбкой добавил он, явно намекая на некоторую нерасторопность компаний своей страны при изучении поступающих предложений. - Потому я прошу проявить терпение. У вашей республики хороший потенциал и правильные приоритеты, что, безусловно, будет учтено. Главное, чтобы удалось реализовать наши совместные начинания. Надо работать дальше».

Дипломат также напомнил о том, что мы стоим на пороге значимого события. Благодаря футболу и первому за последние 102 года визиту в Россию представительницы императорской династии совсем скоро о Мордовии узнает каждый житель Страны восходящего солнца. Помимо того, 2018-й объявлен годом Японии в РФ, что тоже станет дополнительным стимулом для расширения торговых, культурных и гуманитарных связей. Глава Мордовии со своей стороны поручил министерствам экономики, торговли и предпринимательства, промышленности, науки и новых технологий предметно заняться проработкой проектов, интересных для бизнеса. С тем чтобы уже до конца текущего года были подписаны соглашения по конкретным направлениям.