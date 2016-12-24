В Мордовии сотрудника ФСИН обвиняют в получении взятки

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений УФСИН по РМ. Его подозревают в получении взятки. Кроме него фигурантами уголовного дела являются два представителя коммерческой организации. Их обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в апреле-мае этого года представители коммерческой организации, действуя группой лиц по предварительному сговору, за своевременную оплату по заключенным с одним из подразделений регионального УФСИН контрактам и лоббирования впоследствии интересов данной коммерческой организации дали взятку должностному лицу в виде денег и имущества общей стоимостью около 90 тысяч рублей.
Как подчеркивают в СКР, уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК МВД по РМ.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
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