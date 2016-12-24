«Ночь музеев» показала раритеты и национальный колорит

19 мая вся страна в 12-й раз пережила «Ночь музеев». В Саранске эта акция вызвала интерес у большого числа горожан, тем более что на нескольких площадках их ждала обширная познавательная и развлекательная программа.

На Мордовском подворье праздник начался с выступления «Торамы» и детской программы, в которой нашлось место и мастер-классам народных умелиц, и катанию на пони, и народным играм. Желающие могли стать участниками лапотьбола и загнать мяч в ворота, обув лапти, наблюдать в мордовской избе за полным облачением в национальный костюм. Надо отметить, в этом году особенный акцент музейных мероприятий делался на мордовской национальной культуре. Это касалось и приглашенных фольклорных коллективов, и мастеров народного творчества, и традиций мордовского гостеприимства. Ночь музеев в нашем городе пахла сиренью и блинами, была расцвечена фейерверками и улыбками участников.

В этот день двери всех саранских музеев были распахнуты для бесплатного посещения. А так как темой «Ночи музеев» 2018 года стали «Шедевры из запасников», впервые в истории музей Эрьзи открыл для посетителей свои закрома и показал, как хранятся графические произведения, многим из них больше века. Гордостью эрьзинцев является коллекция печатной и оригинальной графики Вадима Фалилеева, одного из крупнейших русских граверов первой четверти XX века. В саранском музее хранятся 93 его ранние работы. Для справки: произведения Фалилеева находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Метрополитен-музея (Нью-Йорк, США), Музея современного искусства в Гааге (Нидерланды) и… в музее Эрьзи в Саранске.

Для журналистов ведущих СМИ «Ночь музеев» началась с художественного творчества. Забросив ручки и блокноты, представители прессы приняли участие в акции «Лавка мира». Участниками проекта, посвященного 120-летию Русского музея, стали также студенты СХУ им. Ф.В. Сычкова, представители АО «САН ИнБев» и Арт-кафе «Маска». Лавки, предназначенные для музейной площади, расписывали увлеченно, даже майская гроза не помешала участникам закончить начатое.

Для студентов Саранской духовной семинарии музейщики провели особенную экскурсию на экспозиции выставки «Зримая истина», где представлены поздняя русская православная икона и культовая деревянная скульптура из собрания музея имени Эрьзи. В зале декоративно-прикладного искусства прошёл квест «От древних артефактов до современности». Его участники с азартом выполняли задания, искали зашифрованное название предмета, который находился в экспозиции. Игра предоставила возможность погрузиться в музейное пространство молодым посетителям. Современное слово «квест» органично вписалось в мир музейных артефактов, став своеобразной приманкой для юных горожан.

Несмотря на то что программа праздничных мероприятий началась еще днем, официальное открытие «Ночи музеев» состоялось в 18.00. Министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Анатолий Чушкин и директор МРМИИ им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова поздравили всех собравшихся с праздником, а концертную программу открыл Государственный ансамбль песни и танца «Умарина». Мордовские и русские песни лились под сводами храма искусств, зажигательные танцы «Умарины» были встречены аплодисментами зрителей - почти часовая программа прославленного коллектива пролетела как 5 минут. В завершение концерта музей угостил всех гостей традиционными мордовскими блинами и пирогами. Музыкальную эстафету подхватил фольклорный ансамбль «Торама», и зазвучала в музее Эрьзи мордовская многоголосица…

Спектакль-экскурсия театра МХАТик «Семь с половиной женщин дона Стефано» собрал на экспозиции великого скульптора поздним вечером настоящий аншлаг. Зрители увидели портрет живого, страстного Степана Эрьзи на фоне знаменитых скульптур. Пока взрослые смотрели спектакль Сергея Сеничева и его команды, дети, утомленные разнообразием увиденного, услышанного и прочувствованного, мирно спали на мягких музейных диванах, дожидаясь родителей и обещанного фейерверка. Они устали от впечатлений…

И немудрено, для самых маленьких участников «Ночи» педагоги музея приготовили разнообразные занятия и игры. Ребята рисовали за мольбертами своих мам и пап, пейзажи, животных, собирали изображения шедевров из собрания музея, конструировали фасад музея из пазлов. Детвора охотно принимала участие в многочисленных мастер-классах, помогали им все сотрудники музея. Урок мастерства можно было получить от народного художника Мордовии Степана Короткова, Виктора Конадейкина или Александра Рябова.

Как всегда, в фойе работали студия аквагрима, сувенирная лавка и ярмарка Hand made мастеров с куклами, керамикой и деревянной игрушкой. Феерическая программа музея Эрьзи завершилась в 23.00 майским фейерверком. Никто из гостей вечера не пожалел о проведенных часах в доме муз. Постоянные участники акции всегда открывают для себя что-то новое, а впервые пришедшие в этот день в музей Эрьзи искренне удивляются, находя в его залах картины Шишкина и Айвазовского или бронзовую скульптуру Лансере.

Галина БАЛАШОВА