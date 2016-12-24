Саранская «Ночь музеев» откроет гостям тайны истории финансов

Когда на территории Саранска появился первый банк и какое значение он имел для развития Мордовии, жители республики узнают 18 мая 2018 года. В рамках международной акции «Ночь музеев» Отделение-НБ Республика Мордовия впервые распахнет двери для желающих с 17.00 до 19.00.

По архивным фотографиям гости Отделения проследят историю становления банковского дела, а экскурсоводы напомнят важнейшие вехи развития финансирования и кредитования в регионе и стране в целом.

Окунуться в атмосферу прошлого также помогут выставки денежных знаков разных исторических периодов и советских плакатов. В завершение экскурсии посетители Отделения смогут посмотреть фильм об истории Банка России и принять участие в викторине «Знай свои деньги», которая будет интересна и детям, и взрослым.

«Ночь музеев» в Отделении-НБ Республика Мордовия пройдет 18 мая 2018 года с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Коммунистическая, д. 32.

Записаться на мероприятие можно начиная с 16 мая по телефонам: +7 (8342) 29-00-92, +7 (8342) 29-00-91.