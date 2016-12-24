Филармония начала продажу абонементов на новый сезон

Мордовская государственная филармония 1 февраля открыла продажу абонементов на юбилейный концертный сезон 2018/19. В этот день в Доме печати состоялась пресс-конференция с участием руководства филармонии и директорами музыкальных школ.

В 75-м сезоне филармония предлагает зрителям пять абонементов, среди которых программы классической и народной музыки, детские спектакли, вокальные и инструментальные концерты, совместные с мордовскими музыкантами проекты. Каждый из пяти абонементов включает в себя три концерта, объединенных одной темой и жанром. Стоимость абонемента ниже цены билетов на три отдельных концерта, поэтому зрителям выгоднее приобретать абонемент и заранее планировать культурную программу следующего сезона. Сделать это можно уже сейчас в кассе РДК или по интернету.

Директор мордовской филармонии Сергей Кузьмин в разговоре с представителями СМИ отметил: «В прошедшем сезоне в России продано более 150 тысяч абонементов, наша организация заработала на них около 600 тысяч рублей. Мы охотно идем на увеличение расходов, понимая, что все хорошее дешевым не бывает. Это заложено в основу абонементов. Мы помним слова Владимира Волкова «развлекая, просвещай» и приготовили сюрприз для образовательных учреждений. Билеты для учащихся и пенсионеров будут продаваться с 50-процентной скидкой. В прошлом году мордовская филармония стала членом Союза концертных организаций России, что расширило рамки нашей деятельности. Большую помощь нам оказывает Московская государственная филармония, она берет на себя часть расходов, связанных с организацией концертов звезд вокального и инструментального жанров. Концепция развития академической музыки останется для нас главной до 2020 года».

Ведущий специалист филармонии Екатерина Макеева в свою очередь подчеркнула: «Мы стараемся заинтересовать и удивить нашу публику. Сезон 2018/19 - это 15 концертных программ, в которых примут участие лучшие исполнители из разных городов. В них прозвучит музыка разных эпох и стран. Молодые и маститые музыканты дадут концерты для начинающих зрителей и искушенной публики».

Присутствовавшая на встрече с журналистами руководитель Государственного камерного оркестра РМ - базового коллектива мордовской филармонии - Евгения Щербакова рассказала о совместных проектах ее коллектива с российскими и зарубежными музыкантами и пообещала продолжить эту традицию в следующем концертном сезоне.

Руководители музыкальных школ Саранска и Музыкального училища им. Л.П. Кирюкова поблагодарили директора филармонии за шефство и мастер-классы именитых исполнителей, организованные для подопечных. «Пообщавшись со знаменитостями днем, они охотнее идут вечером на концерт», - отметили педагоги.

А продолжая сезон нынешний, 5 февраля артисты Мордовской государственной филармонии и симфонического оркестра Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева дали большой концерт классической музыки «Пять портретов». Музыканты исполнили произведения композиторов «Могучей кучки», в программе концерта прозвучала вокальная и инструментальная музыка И. Балакирева, А. Бородина, Ц. Кюи, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.

11 февраля в рамках абонемента «Музыкальные воскресенья» юные зрители увидят музыкальный спектакль «Смех и слезы» по пьесе Сергея Михалкова в стиле итальянской комедии масок.

Галина БАЛАШОВА