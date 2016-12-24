А WEDLAND пела и плясала

В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске проходила V Межрегиональная выставка свадебной и праздничной индустрии WEDLAND 2018. Наш город уже в пятый раз стал свадебным центром Поволжья, собрав на одной площадке ведущих представителей event-сферы из Мордовии и соседних регионов. Как любят напоминать организаторы, «за годы существования выставки ее посетили более 8000 гостей и 500 профессионалов свадебной индустрии из Мордовии и крупных городов России (Москва, Иваново, Нижний Новгород, Чебоксары, Пенза, Казань, Тольятти и другие)».

Это если пройтись по цифрам. А по жизни сюда, в выставочный зал спорткомплекса «Мордовия», уже традиционно слетаются молодые и красивые. Одни - чтобы предложить, другие - чтобы выбрать. А выбирать есть из чего! Свадьба была и остается одним из самых ярких событий в жизни любого человека. И по-прежнему ее организация отнимает немало времени, нервов и денег. А хочется, чтобы красиво. И вкусно. И весело. Поэтому все больше пар доверяют организацию и проведение свадьбы тем, кто берется разрулить торжество профессионально и, как говорится, под ключ.

Конечно, свадьбу хочется запечатлеть на фото и видео. Ведь мы все надеемся, что это радостное событие с нами случится однажды, и память о нем мечтается оставить и внукам тоже. WEDLAND - лучшее место, где можно не только познакомиться с фотографами и видеографами лично, но и получить скидку на будущий заказ.

Здесь же в прошедшее воскресенье можно было определиться с местом проведения торжества. А вариантов множество. Из привычных - аренда банкетного зала. Из активно практикуемых в последнее время - свадьба на природе, на одной из пригородных баз отдыха. Там же проходит и выездная регистрация; и пейзажей, всевозможных природных локаций обязательных фотосессий великое множество. Ведь сегодня не запостил - не женился.

WEDLAND 2018 предложила в этот раз необычную фишку - свадебный квест. Такой квест неплохая возможность заменить шаблонный выкуп невесты, традиционный девичник-мальчишник и другие кому-то, возможно, надоевшие свадебные конкурсы увлекательным интерактивным приключением или развлечь гостей во время свадебной фотосессии молодых. Квест - это цепочка зашифрованных тайников, каждый из которых будет вести к следующему. Сюжетная линия разрабатывается с учетом пожеланий молодоженов. Эксклюзивно, нескучно, необычно.

Если вы поклонник классического хода торжества, то и вам WEDLAND предложила немало способов удовлетворения практически любых желаний. Прямо на выставке каждая невеста могла опробовать на себе свадебный макияж, подобрать праздничную прическу и узнать подробности модных тенденций. Тому же способствовал и показ коллекции свадебных платьев.

Не стоит думать, что на выставке забыли про женихов: у столиков барбершопов было не протолкнуться! Как, впрочем, и у барной стойки шоу... Многочисленные гости с удовольствием пробовали не только всевозможные коктейли, но и разнообразные сладости, в ассортименте представленные кондитерскими и пряничными мастерскими. Имбирные, медовые, мятные, шоколадные пряники и пирожные, эксклюзивные торты, десерты и конфеты ручной работы - не попробовать это было невозможно. Даже если вы и не жених с невестой.

Перекусив, гости выставки отправлялись знакомиться с другими слагаемыми любой свадьбы. Например, в последнее время большой популярностью пользуется организация тематической свадьбы. Это может быть мероприятие в морском, гангстерском, народном, этническом, пиратском, гавайском стиле. Тематическое оформление в случае выбора соответствующего стиля должно в полной мере отображать всю картину в целом. И тут вам в помощь десятки студий декора, цветочных салонов, дизайнеров-оформителей, прокатных контор.

Кстати, именно на WEDLAND 2018 был заметен повышенный интерес публики к фотозоне, предлагавшей «Мордовскую свадьбу». А почему нет? Ее богатое песенное, танцевальное народное наполнение точно сделает торжество особенным. Тем более профессионалы предлагают и предсвадебные эпизоды в национальном стиле: сватовство, баня девичества, день каши, расплетение косы... Все это в замесе с выступлением фольклорных коллективов и дизайнерским пошивом свадебных костюмов в национальном стиле. При желании молодых даже готовы провезти по местам силы мордвы, например, к знаменитому Симкинскому дубу.

А тем, кто выбрал дислокацией своего торжества банкетный зал, наверняка пришлись по душе предложения от WEDLAND по устройству шоу-программы: кавер-бэнды, пиротехническое и песочное шоу, шоу мыльных пузырей, артисты оригинального жанра - свой будущий праздник можно было представить воочию!

Пока народ развлекался, 300 профессионалов - участников выставки - выбирали лучших из лучших в event-сфере Мордовии. Можно с уверенностью сказать, что выставка стала частью культурного пространства республики, яркой точкой отсчета наступившего года. Чему довольные свидетели - 3000 гостей выставки свадебной и праздничной индустрии WEDLAND 2018.

Наталья ГОРДЕЕВА



