«Зорко одно лишь сердце»

Есть такая работа - дарить надежду и врачевать души. Многие хотели бы, но не у всех выходит. Актеры МХАТика - Маленького Художественного Альтернативного театрика - за эту задачу берутся. И решают ее достойно.

В последние дни ушедшего года во МХАТике на Советской, 65 состоялся предпремьерный показ спектакля «Маленький принц». Аллегорическая повесть-сказка - самое известное и не самое простое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Напомним, у театра уже есть опыт оригинального прочтения сказки-притчи - полтора года назад здесь была поставлена легендарная «Синяя птица» Метерлинка. И сделали это юные воспитанники детской театральной студии при МХАТике. Похоже, режиссер театра Сергей Сеничев знает рецепт того, как плоды очень взрослой фантазии воплотить с помощью совсем еще юных артистов. И сделать это без скидок на возраст. Признание публики подтвердило: эти дети ставят и решают совсем не детские вопросы и проблемы. А декабрь подарил нам новое прочтение вечных тем «Маленького принца».

Считается, что самыми каверзными бывают детские вопросы. Но «ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Так писал сам Экзюпери в посвящении к своей книге. Поэтому вполне органично воспринимается то, что почти всех персонажей сказки воплотили на сцене МХАТика дети - актеры детской театральной студии при театре. Причем каждым сыграно сразу несколько ролей. Стоит назвать всех поименно: Андрей Чекашкин (принц), Максим Голубев (честолюбец, фонарщик), Дмитрий Гордеев (король, пьяница), Алина Биктеева (роза, цветочек), Виктория Кочина (змея) и Регина Гордиюк (лис). Самым старшим в этой прекрасной компании оказался актер МХАТика - 22-летний Александр Тарасов, он же летчик.

Пилот совершает вынужденную посадку в пустыне Сахара и встречает необыкновенного мальчика - Маленького принца с астероида Б-612… В повести живут два мира - взрослые и дети. Но деление это сделано не по возрастным признакам. Тот же летчик - человек взрослый, но сохранивший детскую душу. Сам Экзюпери разделял людей по идеалам и представлениям. Тем же путем идут «мхатики». Вместе с принцем зритель путешествует не только по планетам, но и в глубины собственной души. А как иначе, когда главные вопросы задают ему со сцены дети? «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь…».

И на этом пути зрителю помогает всё: костюмы, сценография, музыкальное сопровождение. В постановке бережно сохранен не только текст оригинала, но и знаменитые рисунки француза. Уникальные иллюстрации в «Маленьком принце» разрушают языковые барьеры, становятся частью универсального визуального лексикона, понятного каждому. А финальный выход актеров с исполнением пронзительной «Нежности» заставляет зал встать. «Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить…». Да, пусто без человека, умеющего объяснить каждому, что он в ответе за тех, кого приручил.

«Маленький принц» уже в репертуаре МХАТика. В новом году зрителей театра ждет много премьер. Адрес встреч прежний - Советская, 65.