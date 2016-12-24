Новогодняя афиша

Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и добрее. С каждым годом меняется и столица Мордовии, каждый раз новогоднее убранство улиц и площадей удивляет гостей и жителей Саранска.

- В этом году главная елка Саранска сменила украшения, - рассказывает начальник Управления культуры Департамента по социальной политике Татьяна Салищева. - Синие и серебряные игрушки, которые украшали елку в предыдущие годы, пришли в негодность. Мы закупили новые игрушки, но уже золотого цвета, и наше новогоднее деревце стало еще красивее!

Как известно, Саранск готовится принять матчи чемпионата мира по футболу, и мы не могли не обыграть футбольную тему. Поэтому на Советской площади вместо больших конструкций в виде новогодних шаров сделали футбольные мячи. В целом же за основу новогоднего убранства города мы взяли сказку «Снежная королева». Внимательные люди увидят, что многие новогодние записи сделаны в стиле сложенных осколков. Это должно напоминать, как мальчик Кай из осколков льда собирал слово «вечность».

Многие горожане привыкли проводить 31 декабря на площадях Саранска, и это неудивительно. Администрация города ежегодно организовывает много праздничных мероприятий. В этом году на Советской площади мероприятия начнутся в 15.00, в это время стартует новогодний проект «На старте Я и вся моя семья!». В 15.30 приглашаем посетить музыкально-спортивное шоу «Новогодний чемпионат Дедов Морозов и Снегурочек». В 16.00 на главной сцене города творческие коллективы городского округа Саранск подарят концерт «Песни новогоднего города». Музыкальную эстафету продолжит в 17.00 праздничный концерт мастеров искусств Республики Мордовия и артистов мордовской государственной филармонии. Ну какой же Новый год без салюта?! В этом году светопиротехническое представление начнется в 18.00. Примерно в это же время Театр-балаган ростовых кукол и кукол-великанов покажет «Новогоднее шоу».

По окончании салюта - в 18.15 - с праздничным концертом выступит театр песни «Росичи». В 19.15 состоится концерт мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина».

Танцевальный шоу-проект от DJ&MC Ruslan Niyazov и DJ Relax продолжит новогоднюю программу в 20.30. Дискотека продлится до 22 часов!

В микрорайонах Саранска (на площади по ул. Гожувской, ул. Коваленко и на пересечении улиц М. Расковой и Ульянова) также пройдут новогодние театрализованные праздники. Здесь ждут гостей с 17.00. Всех пришедших поздравят с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, в программе - представления, конкурсы, песни и танцы, а также концерт и салют. Салют на Юго-Западе состоится в 20.00, в 20.30 - на Светотехстрое, в 21.00 - на Химмаше.

Через неделю после Нового года православные христиане отмечают Рождество Христово. 7 января во всех районах города с 17.00 до 19.00 пройдут мероприятия, посвященные этому светлому празднику. Места проведения все те же - Советская площадь, площади по ул. Гожувской и ул. Коваленко и на пересечении улиц М. Расковой и Ульянова. Хороших вам праздников и удачного Нового года!

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